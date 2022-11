Cum și-a început Monica Tatoiu vacanța din Caraibe. ‘Doar ieri am făcut trei scufundări printre rechini”. EXCLUSIV

De aproape o săptămână, Monica Tatoiu se află în Guadelupa, un arhipeleag din partea estică a Caraibelor. Abia ce a ajuns pe insulă, vedeta tv, care și-a luat cu ea o întreagă valiză conținând echipamenttul necesar, a mers la scufundări, printre rechinii galbeni și negri fără dinți, potrivit propriilor sale mărturisiri, făcute în exlusivitate pentru playtech.ro

Așa cum face de mai bine de 17 ani, Monica Tatoiu a plecat, recent, împreună cu soțul său și un grup de prieteni în Guadelupa, locul pe care-l consideră cel mai frumos din lume, un adevărat tărâm de basm. Vedeta tv se va reîntoarce în țară abia în ajunul sărbătorilor, potrivit propriilor declarații făcute în exclusivvitate pentru playtech.ro. Încă din priimele zile, aceasta a mers la scufundări, pasiune pe care a descoperit-o în urmă cu trei ani, și tot în Caraibe.

„Foarte mulți englezi, spanioli, francezi își închid casele, lasă temperatura doar să nu înghețe țevile, își iau animanele de companie și pleacă. În Reunion am întâlnit pensionari de la Paris care stăteau trei luni, și se întorceau abia în martie. Prețurile sunt foarte ok. Un apartament pe malul mării în Reunion de două camera te duce la 500-600 euro, iar mâncarea nu e scumpă. E mai iefin ca la București. Eu am șase pisici, iguana, care au rămas în grija prietenei mea, care stă sus la etaj.

Am plecat cu trei valize fiecare după noi, una cu echipamentul pentru scufundări. Aici parca toată lumea are uniformă, nu se face deosebirea între cei foarte bogați. Ai nevoie doar de o pereche de șlapi, un șort, un tricou și o pălărie.

Ieri am muncit mult, am făcut trei scufundări printre rechinii galbeni și negri fără dinți, care nu sunt deloc periculoși. De mai bine de trei ani fac asta, și am la activ până acum 240 de scufundări”, ne-a spus Monica Tatoiu.