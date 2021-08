Ce face Rică Răducanu pentru un ban în plus, la bătrânețe: „Nu mi-e rușine, că nu fur. Merg unde vor”

Rică Răducanu este, cu siguranță, unul dintre cei mai apreciați, îndrăgiți și simpatici foști fotbaliști ai României. Fosta mare vedetă a Rapidului recurge la anumite trucuri pentru a face un ban în plus. Câți bani câștigă acum fostul mare fotbalist.

Rică Răducanu recunoaște că nu are o situație materială foarte bună, iar acum, ajuns la anii bătrâneții, fostul mare portat al naționalei de fotbal a României a găsit anumite metode prin care își suplimentează veniturile.

Pensia pe care o primește de la statul român este destul de mică, iar Rică Răducanu a mărturisit că se folosește de șarmul și carisma care l-au consacrat pentru a merge la diverse evenimente la care este chemat de către români pentru a împărtăși cu ei glumele, poveștile și simțul său dezvoltat al umorului.

Nu spun eu că am fost mare și tare și merit recompensat. Eu pun osul la treabă, nu mă dau în lături. Mă supară rău picioarele, dar cât mai pot să merg să câștig un ban, mă duc”, a declarat Rică Răducanu, în exclusivitate, pentru playsport.ro .

Potrivit informațiilor jurnaliștilor de la Playsport, Rică Răducanu și-a petrecut vara pe litoralul românesc, acolo unde fostul mare fotbalist s-a asociat cu un apropiat la o terasă de pe malul mării.

Cu zâmbetul pe buze și având glumele mereu la el, fostul portar al Rapidului a devenit un adevărat punct de atracție pentru clienții locației din Neptun, fiind invitat la evenimentele organizate de patronii resorturilor din Constanța.

Rică Răducanu face atmosfera cu glumele sale, împărtășind fotografii și povești din tinerețea sa, pe care oamenii adoră să le asculte sau privească.

„Sunt bine acum, sunt sănătos! Mă duc pe la Casa de Pensii că am treabă. Sunt supărat că după 50 de ani de muncă am 1.800 de lei pensie pe lună. M-am bucurat în tinerețe că nu trebuia să merg la serviciu, ci pe stadion, să joc fotbal cu ceilalți colegi de echipă și uite așa mi-a trecut tot timpul ăsta.

Nici eu nu mai sunt ce am fost, am ajuns un pinguin! Mă dor toate oasele chiar și genunchii. Înainte mai făceam sport, mai mergeam la câte o saună acum nimic. Mie îmi place altfel, să merg, să văd lumea asta, așa am fost o viață întreagă. Acum s-au schimbat vremurile, nu mai este ce a fost. Înainte mai aveam și câte o gagică, acum nimic”, a declarat Rică Răducanu pentru sursa citată.