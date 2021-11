Cum se vor da tezele anul acesta, de fapt. Sorin Cîmpeanu oferă informații de ultimă oră despre reluarea cursurilor fizice

Elevii o să se întoarcă la școală după ce au avut parte de 2 săptămâni de vacanță. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat cum o să decurgă evaluările din acest an, dar și ce schimbări o să existe în unitățile de învățământ din România în perioada următoare.

Sorin Cîmpeanu a discutat despre pierderile pe care le-au avut elevii învățând în mediul online, explicând că toate țările s-au confruntat cu anumite probleme. Ministrul Educației a declarat că notele au fost reduse, iar materia care trebuia să fie predată în ultimele două săptămâni o să fie recuperată.

„Din punct de vedere al educației, am dat toate detaliile posibile. Pierderile în perioada de predare online sunt enorme și a înțeles în sfârșit toată lumea cât de greu este să predai în varianta online fără a avea condițiile. Nu este doar exemplul României. (…)

Am anunţat o serie de elemente importante: păstrăm 2 note minim pentru încheierea mediei, am redus numărul de teze la 2, la liceu am redus de la 4 la 3 teze. Am adaptat materia la specificul acestui an şcolar inclusiv pentru Bacalaureat şi Teste Naţionale.

Vacanţa va fi recuperată, materia va fi recuperată, asta e clar! Vor fi recuperate (n.r. cursurile) așa fel încât nu se va pierde nicio zi de cursuri și nu vor fi mutate examenele naționale. Avem nevoie de un minim de predictibilitate în educație.

Am anunțat tot ce puteam anunța. Este a 11-a zi în care în București rata de infectare scade, din fericire. Am avut 10 zile în care am avut rată de infectare peste 16.

În funcție de aceste evenimente vom vedea dacă ordinul de Ministru va trebui să fie completat cu alte criterii pentru ca școala să aibă loc cu prezență fizică.”, a explicat Sorin Cîmpeanu la Vorbește lumea.