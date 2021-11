Când începe școala în 2021. Sorin Cîmpeanu a făcut anunțul mult așteptat de părinți

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat când va începe școala, dar a făcut un anunț important și legat de teze. Oficialul a spus că vacanța de două săptămâni nu poate fi prelungită, fără ca programa școlară să nu sufere modificări, dar a vorbit și despre testarea elevilor.

Sorin Cîmpeanu a spus când începe școala în 2021

”Pe 8 noiembrie va începe școala! Ministrul Educației va rămâne consecvent principiului conform căruia școlile trebuie să funcționeze cu prezență fizică, în limita în care condițiile de protecție sanitară pot fi asigurate pentru elevi și profesori. Este un principiu de bază, un principiu de la care nu voi abdica. Vom avea consultări cu autoritățile sanitare și vineri vom vedea care va fi exact modul de deschidere al școlilor în data de 8 noiembrie, având ipoteza de bază a prezenței fizice”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Legat de tezele elevilor, ministrul Sorin Cîmpeanu a deciz ca numărul acestora să fie redus, ținând seama de dificultățile aduse de pandemia de coronavirus, dar și de solicitările primite. Astfel, la clasa a VIII-a, elevii vor susține doar două teze, însă cu prezență fizică, dar sunt modificări și pentru liceeni.

Ministrul Educației, anunț important legat de teze

”Înțelegând dificultățile, analizând solicitările, am decis să reducem numărul de teze din acest an! La clasa a VIII-a, vom avea doar două teze, deci doar două teze de susținut cu prezență fizică. Pentru liceu, am redus numărul de teze de la patru la trei”, a declarat ministrul Educației.

Sorin Cîmpeanu a venit și cu încă o veste bună pentru elevi, dar și pentru părinți. Astfel, oficialul a spus că testele de salivă urmează să ajungă foarte curând în toate școlile din România, chiar săptămâna viitoare. ”Procedura de achiziție este în curs de finalizare”, a precizat sura citată.

