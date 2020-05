Cum arată vila fabuloasă în care s-au mutat Speak și Ștefania. Ce s-a ales de vechea locuință

Speak și Ștefania s-au mutat în casă nouă. Acum, îndrăgitul cuplu are preocupări gospodărești ca orice tineri care sunt pe cale de a-și întemia o familie.

Speak și Ștefania s-au mutat în casă nouă. Cum arată vila fabuloasă și ce s-a ales de vechea locuință

Speak și Ștefania au ales să se mute în casă nouă în această perioadă. Au ales o vilă unde dispun de mai mult spațiu, dar și de o curte frumoasă unde să se poată relaxa după bunul plac.

Speak și Ștefania sunt tot mai interesați să-și întemeieze o famile, îndrăgitul cuplu luând decizia de a se muta împreună într-o casă mai mare, în zona Cernica, la mică distanță de vechiul apartament.

Speak și Ștefania au închiriat casa

Celebrul cuplu nu a renunțat la vechiul apartament, iar vila cu trei etaje în care locuiesc acum este deocamdată cu chirie. Chiar și așa, Speak și Ștefania au făcut toate amenajările după gustul lor pentru a se simți acolo ca acasă.

”Casa nu este a noastră, am închiriat-o. Noi avem un apartament tot în zonă, dar am vrut să locuim la casă, am luat-o complet mobilată și am mai contribuit și noi cu câte ceva… Ce am vrut neapărat să avem. Am pus gazon, am vopsit gardul, am cumpărat chiar grătar cu cărbuni. Am umblat puțin și la mobilă, pe undeva”, a declarat Speak pentru cancan.ro.

Când fac nuntă Speak și Ștefania

Speak, în ediţia Asia Express, difuzată de Antena 1 pe 14 aprilie, a cerut-o de soţie pe Ştefania. În momentul în care concurenţilor li s-a cerut să scrie o scrisoare către partener, Speak a transformat scrisoare într-o adevărată declaraţie de dragoste care s-a finalizat cu întrebarea „Vrei să fii soţia mea?”. Cei doi nu au vorbit încă de nuntă, mai ales că în această perioadă, în contextul epidemiei de coronavirus nici nu se pune problema.

„Nu am stabilit încă data nunții. Adică, nu am vorbit despre asta. Să așteptam să treacă nebunia asta legată de coronavirus și vedem pe urmă ce o să fie. E ca și luată, nu o să stam opt ani până facem nunta. Să treacă pandemia și să ne apucăm de organizare. De fapt Ștefania să se ocupe. O las pe ea să organizeze”, a spus Speak.