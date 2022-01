Cum se tratează Viorel Lis după Covid-19. Cheltuielile sunt colosale: „Nu te zgârcești în fața morții”

Oana și Viorel Lis formează unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din showbizul românesc. Fostul primar al Capitalei și controversata lui soție au trecut, recent, prin COVID-19, rămânând cu anumite sechele. Virusul nu a fost blând cu ei, în special cu Viorel Lis, având în vedere vârsta înaintată a fostului edil. Cum s-au tratat vedetele de coronavirus.

Oana Lis prețuiește jurămintele de nuntă, făcute în fața lui Dumnezeu, deoarece a fost întotdeauna alături de soțul ei Viorel, atât în perioadele fericite, cât și în momentele de cumpănă din viața acestuia.

Recent, cele două vedete s-au vindecat de coronavirus, dar blondina a mărturisit că a fost extrem de greu să-l îngrijească pe soțul ei, atunci când au apărut diverse complicații. Tratamentele au fost costisitoare, dar au meritat, spune vedeta.

„Viorel are diferite stări, oricum avea o stare de sănătate mai precară și bineînțeles că l-a afectat covidul ca orice boală prin care trecem și ca orice traumă asupra organismului. Eu sunt alături de el, îl ajut.

Încerc să vorbesc cu cât mai mulți medici să aflu cât mai multe păreri, sunt în grupuri de Facebook cu persoane care au mai avut covid și văd ce au mai făcut ele și acum e perioada în care îi dau tot felul de suplimente pentru plămâni, pentru energie, pentru recuperare.

Sunt cheltuieli foarte mari pentru că de la stat ai voie doar 7 pastile compensate, iar suplimentele nu sunt băgate în asta. Într-o zi am fost la farmacie și am luat suplimente de 700 de lei. Dar banii nu contează, nu te zgârcești în fața morții și mă bucur că am trecut și peste asta cu bine.”, a declarat Oana Lis, în exclusivitate pentru wowbiz.ro.