Cum se simte Cătălin Bordea după ce s-a operat. Ultimele detalii despre vedeta TV după ce a suferit o intervenție chirurgicală delicată. Bordea a fost externat după doar câteva zile de spitalizare. Cum se simte, acum, coprezentatorul lui Dan Capatos de la Xtra Night Show și care este starea sa actuală de sănătate.

Săptămâna trecută, Cătălin Bordea anunța că va lipsi din postura de coprezentator al emisiunii Xtra Night Show. Absența a fost motivată, să spunem așa, din cauza unor probleme mai vechi de sănătate care nu au mai suferit amânare. Eternul optimist, actorul și-a anunțat fanii de pe rețelele sociale că nu se teme de operație și abia așteaptă să revină pe micile ecrane. Comediantul a ajuns pe mâna medicilor și a fost supus unei intervenții chirurgicale simple de îndepărtare a hemoroizilor, iar acum se afla în afara oricărui pericol.

Cu zâmbetul contagios cu care ne-a obișnuit de ani de zile, Bordea s-a externat repede din spital și a declarat că se simte mult mai bine. Mai mult, actorul de stand-up comedy este gata să își reia locul pe canapeaua XNS, alături de Dan Capatos și Paula Chirilă, cei trei făcând echipă în acest sezon al emisiunii difuzate pe Antena Stars. Reamintim faptul că Bordea a mai lipsit din platoul Xtra Night Show timp de 14 zile, când a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, fiind obligat să stea două săptămâni în izolare.

Cătălin Bordea a relatat momentele prin care a trecut, atunci când atât el cât și soția sa Livia au fost infectați cu virusul COVID-19. Actorul a mărturisit că s-a simțit destul de rău, deși a avut o formă ușoară a bolii. Simptomele au apărut la scurt timp după ce comediantul a intrat în contact cu o persoană depistată pozitiv cu noul coronavirus.

„Livia a rămas fără gust și miros, eu n-am rămas. Am putut să fac câteva chestii prin casă pe care n-am putut să le fac în toți anii de relație, pentru că ea a rămas fără miros. Ea nu știe (…) Am avut trei zile de glorie. Dar asta e senzația nasoală psihic, te culci și te trezești cu altceva și altceva, am avut dureri de cap, sfârșeala, febra musculară, febra aia o oră, că așa m-am hotărât să mă duc să mă testez. Poftă de mâncare zero, chestii de genul ăsta. Am avut cam 5 zile nasoale. O sfârșeală incredibilă, n-am mai trăit niciodată în viața mea așa ceva, pur și simplu îți vine să dormi. Eu am dezvoltat o senzație ca și cum (…) am experimentat bătrânețea. Sfârșeala pe care o avea bunicul meu că îl dureau oasele. Mă dureau oasele, mușchii.”, a declarat Cătălin Bordea.