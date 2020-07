Cum se simte acum Mihai Mitoșeru, imediat după operație. Are ambele picioare bandajate

De la un simplu consult, a ajuns să fie băgat de urgență în sala de operație. Mihai Mitoșeru a fost astăzi externat. Care este starea sa de sănătate?

Mihai Mitoșeru a ieșit din operație. Camelia Mitoșeru: „S-a panicat când i-a zis doctorul în ce hal e”

Mihai Mitoșeru s-a prezentat pentru un simplu control la spital, însă a ajuns direct pe masa de operație, dat fiind că s-ar fi supus la riscuri mai mari decât și-ar fi închipuit. Varicele i-au ridicat probleme serioase, iar când s-a prezentat la control, medicii i-ar fi spus că a fost la un pas de moarte. Astfel,au decis să îl opereze de urgență, așa încât să se înlăture orice problemă ulterioară.

După mai bine de o oră de la intervenție, prezentatorul TV a ieșit din operație, iar mama sa, Camelia Mitoșeru, a făcut primele declarații despre starea de sănătate a băiatului său. Aceasta a declarat la Antena Stars că Mihai se simte bine, este stabil și are ambele picioare bandajate. Vedeta TV a fost externată din spital.

„Cred că a durat vreo oră și ceva. Are bandajate ambele picioare, asta știu. Peste zece zile își scoate bandajele. E bine, asta este important. El m-a sunat. Se simte bine. Nu este în spital. A plecat acasă. O să meargă control peste zece zile. S-a panicat când i-a zis doctorul în ce hal e. Jos pălăria pentru doctorul care l-a făcut să se opereze pe loc”, a declarat Camelia Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru nu este străin de problemele cu care se confruntă acum, deoarece și fostul socru a suferit de boala varicelor, aceasta fiind și una dintre cauzele decesului.

Prezentatorul TV a lăsat pe Facebook un mesaj de mulțumire pentru toți oamenii care i-au transmis un gând bun în mediul online în această perioadă: „Mulțumesc din suflet pt mesaje. Am venit la un simplu control și am aflat ca am un cheag de sânge la picior care se putea duce in orice clipa la inima! A trebuit sa ma operez imediat și acum totul e ok! multumesc prof dr Mircea Patrut si echipei medicale! 🙏”.