Cum se scuză Cristina ICH pentru sărutul cu Alina Ceușan. Ești de acord cu ea?

Alina Ceușan și Cristina ICH au fost protagonistele unui ședințe foto senzuale cu ocazia zilei de ‘Valentine’s Day’. Mămicile celebre s-au sărutat pasional în fața camerelor de filmat și au făcut totul public pe rețelele de socializare.

În cadrul proiectului ‘Melting Valentine’s Day 2021 in a kiss’, Alina Ceușan și Cristina ICH au realizat o ședință foto de zile mari. Divele au lăsat deoparte orice inhibiții și s-au sărutat cu patos, cu toate că sunt mămici.

În fotografiile publicate pe Instagram, vedetele au reușit să sucească mintea oricui, mai ales pe a masculilor din comunitatea lor impresionantă. Îmbrăcate în ținute sumare, Alina Ceușan și Cristina ICH s-au sărutat fără rețineri, spre deliciul tuturor.

Deși unii internauți au apreciat gestul lor, au fost și unii care le-au criticat dur pe Alina Ceușan și Cristian Ich. Ipostazele în care au apărut iubita lui Alex Pițurcă și fosta concurentă de la ”Asia Express” au fost aspru criticate în mediul online.

Sătulă de comentariile negative, Cristina ICH a rupt tăcerea și a explicat care au fost motivele pentru care a acceptat să realizeze ședința foto cu Alina Ceușan.

Bruneta le-a oferit fanilor virtuali o replică de milioane, după ce mulți au contestat-o. Pe pagina ei de Instagram, Cristina ICH le-a răspuns răutăcioșilor în stilul ei caracteristic. Ea a explicat că este o femeie liberă, iar fericirea ei nu încurcă pe absolut nimeni.

Celebra vloggeriță și-a revenit complet la formele de odinioară, la cinci lună după ce a adus pe lume un băiețel. Pe tot parcursul sarcinii le-a arătat mămicilor care o urmăresc ce a mâncat zi de zi, dar și lucrurile la care a poftit. Drept dovadă, ea a reușit să scape de cele aproape douăzeci de kilograme în plus.

‘Ne doream un copil cât de repede după căsătorie (suntem împreună de 8 ani) așa că ne-am pus pe treabă imediat, pot spune că a fost o sarcină planificată din acest punct de vedere, da.

Încă de la început am avut discuții cu doamna doctor Mihaela Hașa la Regina Maria din Cluj și am decis că aș vrea să fac ceea ce e mai bine pentru copil, eu voi încerca să nasc natural, dacă totul merge bine. As vrea și să alăptez, desigur; la vaccinuri încă nu am ajuns dar acestea sunt decizii pe care le vom lua împreună cu soțul meu și medicul pediatru la momentul potrivit.

Ne informăm constant, însă! Sinceră să fiu, această perioadă mi-a prins foarte bine. Izolarea acasă nu a fost atât de rea pentru mine, mai ales că eu lucrez de acasă de cele mai multe ori. M-a ajutat faptul că am putut anunța sarcina atunci când mi-am dorit eu’, a spus Alina Ceușan pentru Elle.ro.