Cum se raportează Nicola la standardele de frumusețe din societate: „Eu acum cred că am tot ce-mi trebuie”. EXCLUSIV

Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri"
23 sept. 2025 | 11:22
de Andreea Vasile

În vârstă de 56 de ani, Nicola este una dintre cele mai nonconformiste persoane publice din România. Deși a fost criticată de-a lungul timpului pentru felul în care se îmbracă, nu ține cont de opiniile altora. Cea mai importantă părere pentru ea este propria satisfacție și face tot posibilul să fie mulțumită de sine. Cântăreața nu se lasă copleșită de standardele societății, iar atenția pentru alimentație și mișcare face parte din rutina ei zilnică.

Nicola nu ține de cont de părerile negative: „Am realizat că am tot ce vreau”

Chiar dacă deseori a fost criticată pentru că a trecut de 50 de ani, Nicola nu dă doi bani pe standardele altora. Rozul e culoarea ei — îl poartă oriunde poate și și-a vopsit chiar părul în nuanțe roz, pentru că, spune ea, o reprezintă perfect. Azi, se simte complet liberă să se exprime așa cum vrea, fie prin ținute, fie prin tot ce face.

„Rozul pentru mine înseamnă iubire. Mă definește, sunt mai romantică așa, cu capul în nori și îmi stă foarte bine în roz. Uitându-mă în urmă, îmi pare rău pentru că am avut o perioadă în care mă îmbrăcam foarte mult în negru.

Dar nu pentru că era starea mea urâtă, ci pentru că eram un pic mai plinuță și eu credeam că negrul o să mă subțieze. Ulterior, am înțeles că, de fapt, era vorba de croială.

Mi-am dat seama de asta când mi-am cumpărat o pereche de jeansi albi care aveau un croi deosebit și mi-am dat seama că arătam mai bine decât în toți pantalonii mei negri. Dar în perioada în care am purtat negru aveam culori în păr, măcar atât”, ne-a dezvăluit Nicola.

Iar când vine vorba de silueta perfectă, Nicola nu se mai lasă condusă de standardele societății. Dacă odată credea că nu are corpul ideal, acum se bucură de ceea ce i-a dăruit natura.

„Eu acum cred că am tot ce-mi trebuie. Sunt unele femei care se duc și își pun pe fesieri, eu am. Adică ar trebui să mi-l arăt. O să încep. În momentul ăsta mă simt foarte bine cu mine pentru că am realizat că eu am tot ce vreau.

Am totuși o mică nemulțumire și vreau din ce în ce mai mult să mă tonifiez. De aceea lucrez zi de zi la asta. Îmi place să văd o femeie cu forme. J Lo, de exemplu, este o femeie cu forme, dar e foarte tonificată. Și eu lucrez la asta de ani de zile. Am început să lucrez și la alimentație de ceva timp și se vede”, a completat Nicola.

Alimentele la care Nicola a renunțat complet

Nicola a renunțat complet la alimentele cu gluten, o schimbare majoră făcută chiar înainte de Paște. Asta a însemnat să spună adio desertului ei preferat, cozonacul. Deși începutul a fost dificil, artista spune că acum poftelor nu le mai face nicio concesie — și se descurcă de minune.

„N-am o boală gravă și nici nu-mi doresc. Dar și eu am ajuns la concluzia că după ce mâncam ceva, că era prăjitură, că era pâine, că erau paste, mă balonam. Și am renunțat de tot la gluten și mă simt mult mai bine. Și la sport, după vreo o lună, deja mă mișcam mult mai ușor. Era o diferență uriașă.

Am reușit să-mi setez creierul să nu mai poftească, efectiv. Trec pe lângă pâine, trec pe lângă dulciuri și nu mai vreau. Până pe la 30 de ani, să zic așa, vreau să spun că mâncam foarte mult și aveam arderile alea. Cred că și sportul de performanță pe care l-am făcut până la 15 ani și-a spus cuvântul. La un moment dat se întâmplă așa schimbări în corp, mai ales când mai faci și copii și n-ai grijă”, a explicat Nicola.

Nicola se simte mai bine decât la 20 de ani

În prezent, Nicola spune că se simte chiar mai bine în pielea ei decât atunci când avea 20 de ani. Ceea ce odată considera defecte, acum sunt privite ca adevărate dorințe de către tinerele din noile generații.

„Eu am avut foarte multe nemulțumiri. De când eram adolescentă, mi se părea că am fundul prea mare. De fapt, eu aveam un fund perfect și foarte tonifiat. Acum, dacă mă uit în urmă, râd de mine.

Aveam probleme cu culoarea tenului meu, că era puțin mai închis și că aș fi vrut să fiu albă. Aveam o problemă că n-am părut creț, că era prea drept al meu, că eram, de exemplu, brunetă, părul meu natural e negru și de ce nu sunt blondă?

Doamne, câte nemulțumiri aveam și uite că acum nu le mai am. Sunt foarte mulțumită cu mine, pentru că e normal să vrei mai mult de la tine pe măsură ce trece timpul. Eu lucrez foarte mult la tonifiere, este foarte importantă. Lucrez la condiția fizică, la rezistență, pentru că eu cânt și nu vreau să stau așa, fără să mă mișc pe scenă. N-aș vrea, doamne ferește, să mă așez în genunchi și să nu mai pot să mă ridic”, a declarat Nicola.

„Visez să am sala mea proporie”

Pentru a-și tonifia corpul așa cum își dorește, Nicola face sport acasă și iese cât de des îi permite timpul în parc, unde se simte liberă și se motivează singură. Iar pe ecranul de deblocare al telefonului are o poză cu picioarele sale din tinerețe, idealul pe care vrea să-l atingă.

„Visez să am sala mea proprie acasă la mine. Eu ies singură în parc, crede-mă. La început am încercat să-mi atrag câte o prietenă, două, dar nu s-a lipit niciuna de mine, din diverse motive, că aveau trei alte treburi mai importante. Nu trebuie să mă motiveze cineva. Da, pot să-mi creez așa un țel.

Să-ți arăt telefonul meu. Astea-s poze de când aveam 21 de ani. Aveam vreo 52 de kilograme aici. Aveam un copil deja. Trebuie să arate mai bine ca aici. E o muncă foarte grea, dar merită”, a concluzionat Nicola.

