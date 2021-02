Cum se pregătește Gina Pistol să nască. Ce a făcut iubita lui Smiley

Gina Pistol mai are foarte puțin până când va deveni mămica unei fetițe. Până atunci, vedeta se pregătește intens pentru perioada când își va ține odorul în brațe.

Mai este foarte putin timp până când vedetă TV își va strânge micuța la piept. Mai sunt aproximativ trei săptămâni, până când Smiley si Gina vor deveni părinții unei fetițe.

Gina este o femeie extrem de frumoasă, chiar și acum când este însărcinată. Vedeta, însă, nu s-a culcat pe o ureche, pentru a se menține în continuare în formă și a arăta senzațional. Ea merge în continuare la saloanele de înfrumusețare. Se pare că Gina vrea să fie pregătită din toate punctele de vedere atunci când va deveni mămică.

Cu burtica vizibilă și îmbracată gros, după vremea de afară, Gina se menține într-o formă de zile mari. Conform wowbiz.ro, frumoasa vedeta a fost surprinsă la un salon de manichiură. Surprinsă de paparazii, blondina ar fi stat de vorbă cu aceștia, fată de care și-ar fi exprimat uimirea pentru faptul ca au găsit-o chiar și acolo.

În doua-trei săptămani nasc, mai am putin!”, a spus iubita lui Smiley.

” Cum de m-ati gasit si aici, ma?! Incredibil! Eu sunt ok, am venit si eu sa-mi fac unghiile, că dupa nu se mai poate.

Recent, Gina si Smiley au declarat că sunt pregătiți pentru sosirea pe lume a fetiței lor. Cei doi au pregătit camera micuței și sunt foarte nerăbdători ca aceasta să apara în viața lor.

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând.

Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok.

Cred că o să fie foarte frumoasă ”, a spus Smiley.