Cum se poartă Andreea Esca cu colegii ei, de fapt. S-a aflat tot adevărul: ”Dură” VIDEO

Andreea Esca nu are nevoie de prea multă prezentare. Este cea mai cunoscută știristă din România, cu o carieră de peste 25 de ani în televiziune. Foarte rar greșește în direct, de aici și numele de „roboțel”. Însă cum este Andreea Esca, de fapt, în spatele micilor ecrane? S-a aflat tot adevărul!

Prezentă în emisiunea lui Marius Manole, „Întrebarea mesei rotunde”, vedeta TV a făcut dezvăluiri incredibile despre cariera sa în Pro TV. În ce condiții ar renunța Andreea Esca la știri? În ciuda atitudinii joviale pe care o afișează mai mereu, știrista este foarte dură. A spus-o chiar ea de față cu celebrul actor Marius Manole.

Întrebată de ce vine la astfel de emisiuni, în care trebuie să ofere răspunsuri sincere, vedeta PRO a avut o reacție surprinzătoare.

Schimbul de replici a continuat între Marius Manole și știristă.

„Dacă eram la Antena 1 nu veneai, nu?”, a întrebat-o actorul.

„Absolut, Pro-ul este copilul meu, nu am cum să nu mă duc. Vreau să mă am bine cu ai mei colegi, nu vreau să îi supăr. În plus, am vrut să vin pentru că e o bucurie să ne revedem.”, i-a răspuns Esca.