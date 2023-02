Cum se menține în formă Larisa Iordache, după ce s-a lăsat de gimnastică. „Mănânc doar o dată pe zi”. Ce rentă viageră are de la statul român – FOTO & VIDEO

A trecut mai bine de un an de când Larisa Iordache s-a retras din sportul de performanță la doar 25 de ani. Accidentările și operațiile au grăbit această decizie dureroasă. Fosta gimnastă a acordat un interviu exclusiv în playsport.ro în care a povestit cum reușește să se mențină în formă. A transmis că va fi la Jocurile Olimpice de la Paris, dar încă nu știe dacă se va duce ca oficial sau va concura.

Larisa Iordache s-a retras din sportul de performanță la finalul anului 2021, din cauza accidentărilor care au lăsat urme adânci. A fost operată de șase ori, după una dintre ele a stat departe de sală trei ani, iar la Jocurile Olimpice de Londra a concurat cu călcâiul fracturat. Larisa s-a retras la doar 25 de ani, dar este destul de misterioasă când vorbește de Jocurile Olimpice de la Paris, din anul 2024, lăsând deschisă portița speranței că ar putea chiar concura.

Fosta sportivă este acum antrenoare la clubul CS Dinamo, dar și-a păstrat obiceiurile care o ajută să se mențină în formă. Se pregătește intens și mănâncă doar o dată pe zi.

„Știu să gătesc, dar nu îmi place. Nu îmi place partea asta casnică. Să gătesc, să fac curat. Într-adevăr, fac minimum ca să pot să trăiesc normal. Oricum, eu mănânc mai puțin decât trebuie, am doar o masă pe zi. M-am obișnuit așa, după ce m-am retras. Plus că nu am atât de mult timp… sau nu am un program strict. Acum mănânc doar când îmi este foame. Și este foarte bine pentru mine, pentru că nici nu mă îngraș.

În Mexic (la America Express – n.r.) am avut și doua zile în care nu am mâncat nimic, am băut doar apă. Ghiozdanul era destul de greut, între 10 și 15 kilograme. Depinde câte haine aveam fiecare. Au fost situații în care nu am putut folosi nici dușul. Ne-am descurcat. Oricum, în stresul acela cumva uiți și de foame, și că ai rucsacul în spate, care este foarte greu, și de rușine și de absolut orice. Vrei doar să ajungi la capăt și să termini misiunea și cam atât”, a mai spus Larisa Iordache.