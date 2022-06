Cum se menține Gabriela Firea slabă. Ce mănâncă, de fapt: ”Mă simt ca la 20 de ani” VIDEO (exclusiv)

Gabriela Firea este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, cu o carieră fabuloasă în două domenii cu greutate, jurnalism și politică. Celebra blondină este renumită, de asemenea, pentru silueta ei silfidă, având același număr de kilograme ca în adolescență. Cum se menține în formă fostul primar al Capitalei.

Actual ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de șanse din România, Gabriela Firea și-a făcut apariția, recent, la Gala Atipic Beauty, prezentată de Andreea Marin, acolo unde a vorbit despre importanța familiei și sprijinul pe care trebuie să-l arătăm celor din jurul nostru.

„Și înainte de pandemie am mai participat la această gală, organizată de Andreea Marin, eram chiar primar, pe atunci, am fost onorată să avem și noi o mică contribuție la organizare, dar îl voi sprijini în continuare pentru că îl consider evenimentul anului.

În seara aceasta, învățăm cu toții o lecție de viață de la acești tineri care au trecut prin evenimente de viață majore, cu impact extraordinar, care poate pentru alte persoane ar fi însemnat sfârșitul vieții, din punct de vedere emoțional, afectiv.

Dar iată că acești tineri ne demonstrează că puterea interioară e importantă.”, a declarat Gabriela Firea, în exclusivitate pentru impact.ro.