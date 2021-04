Cum se mănâncă sushi corect, de fapt. Trucul secret care ține kilogramele la distanță

Sushi este gustos și foarte sănătos, tocmai de aceea este prezent în multe diete. Pentru ca regimul să dea cele mai bune rezultate, este recomandat să consumați numai pește oceanic, adică ton, somon sau macrou. De asemenea, orezul se recomandă să fie unul brun, iar alături de sushi nutriționiștii recomandă să consumați ceai verde fiindcă elimină toxinele. Preparatul nici nu reprezintă o corvoadă, dar, chiar și dacă ar fi o rețetă greu de dus până la capăt pentru unii, în ajutorul nostru pot veni orcând serviciile de livrare la domiciliu.

Sushi-ul ne poate scăpa de kilogramele în plus. Detalii despre cum se consumă corect

Cu ingrediente colorate, frumos aranjate în farfurie, micile rulouri numite sushi sunt o adevărată formă de artă culinară. La fel ca alte mâncăruri delicioase, și acest preparat se poate pune pe șolduri, chiar dacă rețeta arată produse cunoscute ca fiind în general sănătoase. Combinația lor face diferența, căci silueta poate fi compromisă și dacă în farfurie ai pește cu orez, alge, oțet și ghimbir murat.

Orezul alb, zahărul folosit la prepararea lui și sosurile ne pot aduce kilograme în plus. Așadar, dacă îți dorești să consumi sushi și să nu ai probleme, optează pentru sushi din orez brun. Acesta are mai multe fibre, vitamine, minerale și mai puține calorii decât varianta lui albă. De asemenea, poți renunța și la sosul de soia, deoarece conține mult sodiu, care te poate balona, astfel poți reține multă apă în organism.

Un alt sfat este să alegi o variantă de sushi fără alimente prăjite, doar cu produse simple, cum ar fi avocado, castravete sau pește gătit simplu. În final, nu uita nici de mărimea porției. Ideal ar fi să mănânci cât ai nevoie, doar să te hrănești pentru a trăi. Poți opta pentru 4-5 rulouri și o salată cu legume la abur.

Sashimi, una dintre cele mai bune opțiuni

Sashimi conține multe proteine, grăsimi Omega-3, vitamine și minerale și are și un nivel scăzut de carbohidrați procesați. La o masă ar fi bine să nu mâncați mai mult de cinci bucăți de sushi. Și dacă vă gândiți că sosul wasabi nu are ce căuta, ei bine, este eronat. Chiar este recomandat fiindcă are efect antimicrobian sau anticancerigen.

Beneficiile consumului de sushi

Preparatele de acest gen au un conținut scăzut de colesterol, wasabi stimulează digestia, elimină rapid toxinele din corp și previn apariția bolilor cardiovasculare.