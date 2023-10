Cum se înțelege fiul lui Daniel Pavel cu logodnica prezentatorului de la Survivor. Ce sfaturi îi dă Ana tânărului de 18 ani VIDEO EXCLUSIV

Prezentatorul Survivor are motive să fie mândru! Fiul său, în vârstă de 18 ani, a absolvit în Viena și are planuri mari pentru viitor. Antoniu este pasionat de sport. Tânărul schiază, patinează și e foarte priceput la sporturile de apă. Chiar dacă tatăl său este foarte apreciat în spațiul public, tânărul nu își dorește atât de multă expunere, însă ar vrea să urmeze o carieră în avocatură. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Daniel Pavel și logodnica sa ne-au spus despare planurile lui Antoniu.

Prezentatorul “Survivor” are o relație foarte bună cu fiul său Antoniu. Acesta studiază în Viena, iar Daniel Pavel este foarte mulțumit și mândru de situația școlară a fiului său. Astfel, drept răsplată, prezentatorul va pleca cu Antoniu într-o vacanță timp de două săptămâni, pe o insulă.

Daniel Pavel este foarte apreciat în spațiul public, fiind un prezentator de succes, însă fiul său nu vrea să îi calce pe urme. Antoniu i-a moștenit talentul, însă ar vrea să îl pună în aplicare în domeniul avocaturii, iar logodnica tatălui său îi poate oferi cele mai multe sfaturi.

Daniel Pavel declară că în adolescență își petrecea foarte mult timp în bibliotecă și era un elev foarte silitor.

“Sunt foarte mândru. A luat 20 din 20 la limba franceză, nota 1 la germană, adică maxim. Ne-a dat gata pe toți, fără să fie genul de tocilar, cum am fost eu.

Eu am citit mult și am stat în bibliotecă mult. Am făcut și școala vieții, dar am stat și în bibliotecă. El nu este așa. Învață selectiv… ”, ne-a mai spus Daniel Pavel, despre fiul său.