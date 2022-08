Cum se înțelege Anghel Damian cu fosta iubită, Lia Bugnar, după ce s-a cuplat cu Theo Rose VIDEO EXCLUSIV

Anghel Damian, cel mai titrat tânăr scenarist și regizor din România, și-a pus amprenta pe serialul “Clanul” care aduce în prim plan atât actori din noua generație, cât și nume grele din branșă, oferind publicului telespectator de la Pro TV calitate cinematografică și scene incredibile de acțiune, nemaivăzute până acum în România. Din producție fac parte atât Theo Rose, actuala iubită a lui Anghel Damian, care are rol principal, cât și fosta lui parteneră de viață, Lia Bugnar, în calitate de scenarist. Despre serial, culisele noii povești de dragoste înfiripată pe platourile de filmare, dar și despre relația profesională cu fosta iubită, Anghel Damian a vorbit în interviul exclusiv acordat pentru Impact.ro, ieri, la evenimentul de lansare a grilei de toamnă Pro TV.

Ce spune Anghel Damian despre fosta iubită: în ce relații sunt acum?

Cum este să ai pe umeri o responsabilitate așa mare cum este producția “Clanul”?

Am primit-o cu bucurie și împăcare. E o responsabilitate, dar în același timp este un imens dar pe care l-am primit. Mă bucur să pot să îndrum colegi atât de generație, cât și mult mai mari ca mine și să întorc puțin ce am primit de la ei. Aici mă gândesc și la George Mihăiță care mi-a oferit atâtea și acum am și eu șansa să-i ofer un context în care talentul lui imens să poată fi văzut din plin.

E o experiență totală ca să zic așa, am fost pregătit pentru asta, m-am pregătit toată viața, tot parcursul profesional a fost de fapt un moment de pregătire pentru această întâmplare și sunt convins că asta va aduce multe altele după.

,,Nu aș vrea să intru foarte mult în detalii”

La lansarea serialului “Clanul”, Theo Rose îmi povestea că ea încearcă să fure meserie de la toți actorii, dar că tu o ajuți în mod special la anumite scene, îi dai indicații, sfaturi. Care a fost momentul în care legătura profesională s-a transformat într-o relație de iubire?

Sincer vă mărturisesc că nu aș vrea să intru foarte mult în detalii despre viața noastră privată și o să ofer și o justificare. Mi se pare mai importantă justificarea asta decât orice fel de detaliu v-aș putea da, pentru că e foarte greu să povestești ceva just despre intimitatea ta și lumea să înțeleagă exact ce vrei să spui. Nu pentru că nu aș avea un vocabular care să-mi permită să descriu o situație, dar chiar cred că situațiile de genul acesta nu pot fi descrise, pentru că trebuie să simți, să gândești ceea ce am simțit și am gândit ca să poți să înțelegi.

O să spun doar că Theo face un rol extraordinar, a fost mare parte meritul ei și meritul echipei că am format un context. A fost normal ca ea să își găsească un ajutor în mine, pentru că sunt regizor în serial și este treaba mea să ajut fiecare actor în parte, atât pe ea cât și pe cei mult mai experimentați de la George Mihăiță la Șerban Pavlu. Regizorul în general dă direcția. În ceea ce privește relația noastră, prefer această discreție, pentru că e important să trăim noi, nu să trăim prin gura lumii sau prin articole de presă.

Nu vreau să insist și îți înțeleg punctul de vedere, dar sunt curioasă dacă povestea asta v-a luat și pe voi prin surprindere, având în vedere contextul în care v-ați întâlnit. Viața este o surpriză în general, fiecare moment în parte vine cu niște lucruri la care nu te aștepți.

Ce spune despre actuala iubită?

Ce calități apreciezi la Theo Rose? Este un artist complex, nu are studii de actorie și totuși a fost o revelație, nu mi-ai vorbit doar tu despre talentul ei.

Este un artist complex și un artist total, un talent desăvârșit atât în actorie, cât și în muzică, mă bucur că a reușit să își descopere această latură și să urmeze un drum care, cred eu, va fi foarte lung și bine bătătorit și pe partea asta a actoriei, a filmului sau a teatrului, depinde ce își va dori să facă. O apreciez ca un întreg, nu vreau să subliniez o calitate în detrimentul alteia, este un om excepțional.

,,Nu există niciun soi de problemă”

Tot legat de serialul “Clanul, trebuie să te întreb și despre Lia Bugnar. Cum gestionați relația profesională, având în vedere că ați încheiat o etapă și mă refer la cei 9 ani în care ați format un cuplu și pe scenă și în viața privată.

Pentru niște oameni maturi, care se admiră reciproc, este firesc să poți continua o relație profesională exact în termenii în care ea a fost dezvoltată. În general, în toate contextele de lucru există o separație foarte limpede între viața profesională și viața personală și atâta vreme cât noi suntem maturi și înțelegem situația în întregime, nu există niciun soi de problemă.

Ce a învățat de la fosta iubită?

Printre oamenii pe care i-ai menționat în legătură cu începuturile tale în branșa actorilor, se numără și Lia Bugnar. Ce ai învățat de la ea? Ce sfaturi ți-a dat?

În general lecțiile nu vin din sfaturi, lecțiile vin din experiențe comune, evident. E absurd să faci abstracție de atâtea experiențe comune. Am făcut parte din multe spectacole, fac în continuare parte din spectacole în care joc alături de ea sau spectacole scrise și regizate de ea și fiecare experiență s-a adunat în ceea ce astăzi mă definește profesional, fiecare experiență fie ea pozitivă sau negativă, așa că a fost un drum lung de lecții, atât în ceea ce o privește, cât și în ceea ce privește pe ceilalți oameni cu care am colaborat în profesie.