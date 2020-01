Cum se înțelege Alex Bodi cu micuța Sofia. Ce face soțul Biancăi Drăgușanu când crede că nu îl vede nimeni

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au luat-o din nou de la o, iar relația lor pare că de data asta va fi extrem de greu de zdruncinat de diverși factori. Cum se înțelege afaceristul cu fiica soției sale?

Apele s-au liniștit, iar Bianca Drăgușanu a lăsat deoparte scandalurile. Fosta prezentatoare de televiziune a venit recent din vacanță. Vedeta și afaceristul au prelungit puțin relaxarea departe de România, așa că abia acum s-au întors din vacanța de Crăciun. ”Sunt fericită. Simt că de data aceasta, lucrurile s-au așezat în viața mea din orice punct de vedere aș privi”, le-a dezvăluit fosta soție a lui Victor Slav unor apropiate, conform wowbiz.ro. Dacă ea este fericită și a ajuns din nou în fața ofițerului stării civile, nu același lucru poate fi spus despre Slav.

Tatăl copilului ei nu este implicat în nicio relație. Cu toate că cei doi sunt despărțiți, reușesc să nu facă simțit prea mult acest lucru de către Sofia. De asemenea, nu rare au fost dățile în care Bianca a fost surprinsă la diverse evenimente de familie alături de fostul și actualul soț, semn că toți sunt oameni maturi care au înțeles că binele copilului este primordial. Alex Bodi se înțelege perfect cu micuța Sofia, lucru care s-a văzut și la revenirea în țară. „Este combinația perfectă între prințesă și războinică. Este sângele meu, sufletul meu și puterea mea”, a spus în trecut soția lui Alex Bodi despre fiica ei.

„Dacă se întâmplă o să vedeți și voi. Prima dată am putut să mă ascund, dar a doua oară nu știu dacă pot. O să plec din țară și o să vin cu copiii. Pe Alex l-au întrebat anumite persoane dacă eu chiar am avut un copil. I-am arătat poze cu mine însărcinată pe care nu le-am făcut publice, pentru că nu îmi stă în fire. Dacă va mai exista o a doua sarcină, o să fac ce nu am făcut la prima”

Bianca Drăgușanu