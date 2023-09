Cum se îngrijește iasomia ca să facă sute de flori. Trucul de aur folosit de grădinarii profesioniști

Iasomia, cunoscută sub denumirea științifică Philadelphus coronarius, este preferata tuturor pentru parfumul deosebit al florilor sale. Această plantă are florile albe și mari, care încep să înflorescă din luna mai. Dacă vreți să creșteți iasomie în propria grădină sau la ghiveci, trebuie să știți câteva lucruri esențiale despre această plantă originară din Oceania. Cum se îngrijește iasomia ca să facă sute de flori? Aflați în materialul următor!

Iasomia – unde se poate planta și ce îngrijire necesită

Iasomia este un gen de arbuști din familia Oleaceae, care vin din regiuni temperate tropicale și calde din Eurasia și Oceania. Această plantă este ideală pentru exterior, pentru că are nevoie de multă lumină solară pentru a crește, dar e perfectă dacă o țineți și în balcon într-un ghivechi. Iasomia are florile, dispuse in inflorescențe albe, cu un parfum rafinat. Dar câți dintre noi știu cum se îngrijește iasomia ca să facă sute de flori?

Această plantă este destul de rezistentă la ger, dar suportă foarte greu lunile secetoase. Cu toate acestea, este un arbust rezistent la poluare, așa că este ideal pentru grădinile din marile orașe. În funcție de soiul ei, iasomia poate avea florile albe, galben pal sau roz, dispuse în ciorchini cu minimum trei flori, deși pot fi, de asemenea, solitare la capetele ramurilor. Fiecare floare de iasomie poate avea patru până la nouă petale și unu până la patru ovule. Dacă nu știați, fructele iasomiei sunt fructe de pădure care devin negre atunci când se coc.

Pentru a avea o iasomie sănătoasă și înflorită în curte, trebuie să știți că are nevoie de lumină din abundență, deci alegeți un loc unde să nu fie ferită de razele soarelui. În acest mod, soarele va ajuta planta să facă flori multe și parfumate.

De obicei, arbustul de iasomie poate crește în nisip, argilă sau lut și tolerează bine solurile alcaline, dar și pe cele acide. Totuși, specialiștii susțin că iasomia se dezvoltă mult mai bine pe soluri umede, care sunt bine drenate. Nu suportă apa în exces, așa că mulți grădinari folosesc vara un fertilizator.

Citește și: De ce să plantezi iasomie în curte. E vitală în orice grădină, ce spun specialiştii

Cum se îngrijește iasomia ca să facă sute de flori – trucul util pentru toți grădinarii

Iasomia se poate planta toamna sau primăvara, pentru că are un ritm de creștere destul de rapid. Îngrijire iasomiei se face mereu la începutul verii, atunci când lăstarii lungi pot fi tăiați, pentru a face flori. Tulpinile rămase se taie până la jumătate pentru a încuraja apariția de noi lăstari, care să crească de la baza plantei.

Pentru ca iasomia să facă flori multe, aceasta are nevoie de o tăiere regulată prin care se înlătură lemnul vechi. În acest fel este favorizată producția de noi lăstari care să facă flori. Evitați, totuși, tăierea a mai mult de 1/3 din frunzele plantei.

În plus, anual, pentru a lumina tufa și a face loc noilor lăstari, se taie cam un sfert din tulpinile bătrâne. Așadar, tăiați o tulpină veche chiar deasupra unui mugure sănătos, pentru a lăsa loc liber plantei. În acest fel lăsați loc liber tufei să se umple de flori parfumate.

Iarna, la temperaturi cu minus 10 grade, există pericolul ca rădăcinile să înghețe. De aceea, este musai să protejați baza tulpinilor cu un strat gros de frunze sau paie uscate.

Dacă aveți iasomie în ghivechi, alegeți un loc pentru vasul ei care va primi lumina soarelui, dar cu aproximativ 2-3 ore de umbră pe zi. În plus, asigurați-vă că vasul de flori pe care îl alegeți are găuri de drenaj pentru a evita udarea în exces a plantei.

Citește și: Floarea care înflorește tot anul. Are un miros îmbietor, trebuie să o ai în grădină

Planta de iasomie trebuie udată săptămânal

După ce ați plantat iasomia, este musai să o udați imediat. Puteți folosi o stropitoare sau un pulverizator pentru a menține solul umed și planta hidratată. Iasomia trebuie udată o dată pe săptămână sau ori de câte ori solul se usucă, în funcție de climă. Pentru a avea rezultate bune, utilizați un pulverizator sau o stropitoare pentru a uda planta proaspăt plantată.

De asemenea, iasomia are nevoie de îngrășământ bogat în potasiu o dată pe lună. Așadar, un îngrășământ cu roșii este o opțiune eficientă, deoarece este bogat în potasiu. Dacă aveți planta în ghivechi, este mai bine să o transferați în grădină. pentru că este normal ca plantele să crească și să nu mai aibă loc într-un ghiveci.

Citește și: Top 10 plante care sunt ușor de îngrijit, rezistente și nepretențioase. Flori frumoase, fără efort