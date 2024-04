Cum se împarte Cove între cei doi copii, după ce fiul cel mare s-a mutat în Spania: “Problema este în timpul anului școlar când ne e mai greu” VIDEO EXCLUSIV

Gabriel Coveșeanu sau Cove, cum îl știe toată lumea încă de când era coprezentator la emisiunea Surprize – Surprize, prezentată de Andreea Marin, se împarte în ultima vreme între România și Spania, țară în care fiul lui cel mare, Bogdan, s-a mutat împreună cu mama lui. Vedeta Prima TV are 2 băieți – Bogdan din mariajul cu Maria Movileanu, fiica celebrei crainice Carmen Movileanu, și Răzvan, fiul lui cu Florentina, femeia cu care s-a căsătorit și care îi este alături de 11 ani. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatorul TV ne-a povestit cum s-a adaptat schimbării survenite în viața sa, cât de des își vede fiul cel mare, ce fel de proiect își dorește pe micul ecran, dar și în ce relații a rămas cu Andreea Marin.

Cove: “M-am temut în primă fază”

Cove își împarte timpul între profesia de actor și manager la Teatrul Ion Creangă, televiziune, domeniu care i-a adus multe satisfacții profesionale, dar și notorietate, dar și cele două familii. Tată responsabil, acesta se străduiește să fie cât mai prezent în viața fiului său adolescent, Bogdan, care locuiește cu mama lui, în Spania. Pe Cove l-am întâlnit la Fabrica de Profile, unde a fost amfitrion.

Cât de greu ți-a fost ca părinte să accepți faptul că băiatul cel mare va locui departe de tine. Bogdan s-a mutat cu mama lui în Spania.

Nu a fost ușor să accept cumva situația în care el, deși nu locuia cu mine în aceeași casă, în țară, în București, dar ne vedeam destul de des, puteam avea acces mult mai ușor unul la celălalt. Hotărârea de a pleca și a se stabilit alături de mama lui în Spania sigur că a fost una care m-a surprins pe deoparte.

M-am temut în primă fază, pentru că orice schimbare în viața unui copil nu este atât de ușoară, doar că după jumătate de an am fost și l-am vizitat acolo și am văzut că el s-a acomodat foarte bine, s-a integrat foarte bine, este în prag de adolescență.

Are 15 ani și atunci e vârsta aceea în care crezi că poți avea totul, poți face absolut orice, nimic nu îți stă în cale și cred că pentru dezvoltarea lui s-ar putea să îi fie mult mai bine acolo.

Citește și: Andra Marinescu de la Visuri la Cheie a slăbit șase kilograme și doi centimetri în talie. Alimentul la care a renunțat de 4 luni VIDEO EXCLUSIV

Plănuiești o vacanță în Spania, la vară, ca să petreceți mai mult timp împreună?

El locuiește aproape de Valencia, la vreo oră de mers, încă nu ne-am decis exact. Cu siguranță va fi și o vacanță în Spania, el va veni și în țară în vară, vom avea o vacanță și aici.

Problema nu este în perioada vacanțelor, atunci se rezolvă lucrurile să zic așa, problema este în timpul anului școlar când ne e mai greu și mie să plec cu cel mic aici să-l vizitez și lui să vină să ne vadă.

Cove: “Avem avantajul că ne putem și vedea”

Presupun că recuperați la telefon.

Absolut, sigur că stăm de vorbă. Acum avem avantajul că ne putem și vedea, sunt alte vremuri, ajută, dar nu e același lucru ca atunci când stăm împreună.

În televiziune, ce îți dorești să mai bifezi ca proiect?

Nu aș putea spune că e ceva ce îmi doresc neapărat. Să am proiecte de divertisment care să bucure lumea, ceea ce am făcut în toată această perioadă. Că va fi reality show, că va fi un quiz show, că vor fi alte variante, important este ca ele să placă și oamenii să se bucure.

Cove, despre Andreea Marin: “Suntem prieteni și acum”

Ți-ai mai dori o colaborare cu Andreea Marin așa de dragul vremurilor de altă dată?

Cu Andreea Marin aș colabora oricând. A fost o relație extraordinară, Andreea Marin este un profesionist desăvârșit, este o colegă minunată, am avut o colaborare foarte bună.

Am rămas în relații foarte bune, suntem prieteni și acum, ne auzim la telefon, ne vizităm cu anumite ocazii. Cu Andreea, dincolo de relația de prietenie, este un profesionist în televiziune cu care aș lucra oricând fără nicio secundă de gândire.

Citește și: De ce nu apare Cove în seriale și filme. “Am așa o dorință destul de mare”. Soţia, cel mai mare critic al actorului EXCLUSIV VIDEO

Video: Mihai Robu