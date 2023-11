De ce nu apare Cove în seriale și filme. “Am așa o dorință destul de mare”. Soţia, cel mai mare critic al actorului EXCLUSIV VIDEO

Gabriel Coveșeanu sau Cove cum îl știe toată lumea se bucură de un parcurs ascendent în teatru și în lumea televiziunii, mai puțin pe partea de seriale și film, unde nu a tras asul câștigător. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatorul emisiunii “Cursa iubirii” de la Prima TV ne-a vorbit despre marea lui dorință pe plan profesional, ce ritual are înainte să urce pe scenă la teatru, dar și cine este cel mai mare critic al lui.

Cove: “Am așa o dorință destul de mare de a apărea în filme de lungmetraj și chiar în seriale de televiziune”

Gabriel Coveșeanu a intrat în atenția publicului telespectator în perioada în care lucra cu Andreea Marin la Surprize – Surprize, de atunci actorul având ocazia să experimenteze rolul de amfitrion la diverse emisiuni, ceea ce continuă să facă și astăzi la Prima TV.

Cove, de ce nu te vedem și în seriale?

E o întrebare bună. E drept că în zona asta a filmului am așa o dorință destul de mare de a apărea în filme de lungmetraj și chiar în seriale de televiziune, doar că nu s-au ivit până acum situații sau fie nu m-am potrivit pentru un anumit rol. Până la urmă profesia de actor asta presupune: tu să fii pregătit și, dacă la un moment dat, un regizor consideră că ești potrivit pentru un anumit rol să poți să-l faci.

Ce rol îți dorești neapărat să ai în carieră?

Nu am un rol anume pe care mi-l doresc, eu am vrut să devin actor pentru a fi pe scenă. Mi-am dorit să fiu actor de teatru. Am reușit să fac lucrul ăsta. Mă bucur de fiecare dată când sunt pe scenă și am contact direct cu publicul. Sigur, a urmat televiziunea care reprezintă o altfel de experiență.

Cove: “Cu emisiunea “Surprize-Surprize” practic am căpătat și eu o oarecare notorietate”

Practic debutul tău în televiziune a fost alături de Andreea Marin.

Da, debutul meu notoriu ca să zic așa, pentru că începusem și colaboram încă dinainte cu Televiziunea Română în diferite sketch-uri, dar o dată cu emisiunea “Surprize-Surprize” practic am căpătat și eu o oarecare notorietate.

Cove: “Cel mai mare critic eu sunt, dar nici soția nu mă iartă”

Ai un ritual înainte să intre pe scenă la teatru?

Nu aș spune neapărat un ritual, ci îmi place să vin cu foarte mult timp înainte de începerea spectacolului, să stau un pic, să mă gândesc la ce urmează să fac, să mai parcurg un pic textul, să încerc să trec prin minte scenele și ce urmează să se întâmple în așa fel încât să am proaspăt în minte totul.

Se poate spune că soția este cel mai mare critic al tău sau chiar tu ești?

Cel mai mare critic eu sunt, dar nici soția nu mă iartă. (râde)

Ce îți reproșează în general? Poate că nu petreci destul timp în familie?

Nu îmi face neapărat un reproș, dar este evident și uneori îmi pare rău că nu am suficient de mult timp pentru a petrece în familie, dar atât cât este timpul meu liber îl dedic în totalitate familiei.

Ultima escapadă în doi când a fost?

Din păcate, vara asta nu am reușit decât să mergem un weekend la începutul verii, după care am fost în vacanțe cu copiii.

