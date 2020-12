Cum se descurcă Dragoș Moștenescu în Londra. Vedeta a spus adevărul despre ce muncă prestează

După succesul serialului ”La Bloc”, Dragoș Moștenescu și-a luat familia și a plecat la Londra, unde a sperat că va avea mai mult noroc decât în România. A pornit noi proiecte, dar a venit pandemia, întâmplare care i-a schimbat din nou planurile.

În 2017, actorul Dragoș Moștenescu și-a luat familia și a plecat la Londra. Până acum, a avut câteva spectacole de stand-up comedy și chiar un serial pe Youtube, dar, odată cu pandemia, lucrurile s-au schimbat. Dat fiind că nu mai poate face spectacole în cluburi, actorul a fost nevoit să se reorienteze rapid pentru a nu intra într-un impas financiar. A avut din nou noroc, căci la bază tot arta a fost. Acum, vedeta se laudă cu o carieră la catedră, dar și cu una muzicală, ajungând chiar să ia parte la o emisiune de Crăciun difuzată de un post de radio din UK.

„În perioada asta de pauză în ceea ce privește show-urile live predau muzică, actorie. Mai fac cursuri și pentru profesori de mate, engleză, fizică, pentru că mă pricep și la asta. Dar în principal, predau teorie muzicală, pian și actorie pentru copii și adulți. Acum pun un musical scris de mine pentru copiii între 12 și 14 ani. Am intrat și în studio și am făcut două colinde. Nu ne lăsăm, nu stau și sperăm la un 2021 mai bun. Chiar ieri am trimis la două radiorui private din UK și le-a plăcut”, a declarat Dragoș Moștenescu.