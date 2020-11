Cu ce se ocupă acum Dragoș Moștenescu din serialul ‘La Bloc’. A plecat de 3 ani din țară

Pentru mulți ani, telespectatorii Procinema s-au bucurat de unul din cele mai longevive seriale românești. Serialul ”La Bloc” a avut viață lungă și mulți fani, de-a lungul anilor. Actorii din sitcomul românesc, unii s-au retras, alții și-au cotinuat activitatea în alte proiecte. Printre îndrăgiții actori ai sitcom-ului se număra și Dragoș Moștenescu. Astăzi, alături de familie, trăiește pe alte meleaguri.

După aproape zece sezoane de ”La Bloc”, fanii au avut marea dezamăgire se afle că serialul s-a încheiat. Unii dintre actorii sitcom-ului au rămas în lumina reflectoarelor, alții s-au retras. De exemplu, partenerul lui Dragoș Moștenescu, Mihai Coadă s-a retras definit de lume, megând într-o mânăstire.

“Nu m-am călugărit, chiar dacă am îmbrăcat rasă la strană. Acum vreo 10 ani, domnul Dan Puric ne-a chemat să cântăm cu corul de la mănastire în spectacolele de la sala Rapsodia, din Bucureşti. Ca să nu apărem pe scenă oricum, ne-au confecţionat rase de la Mănăstire. Şi atunci am primit canon, ca atunci când suntem la strană să fim îmbrăcaţi în rasă. Aici particip doar la o parte din activităţile mănăstirii, vin la slujbe, duminica şi în sărbătorile religioase. Nu am un nume pentru că nu sunt închinoviat”, declara Mihai Coadă.