Cum se comportă acum, de fapt, Meghan Markle, față de trecut. Soția lui Harry, dată de gol chiar de o prietenă

Un interviu surprinzător despre relația dintre două prietene, Meghan Markle (38 de ani) și Janina Gavankar (39 de ani), pentru Entertainment Tonight s-a petrecut recent, la premiera din Los Angeles (California), cu jurnalista Nischelle Turner.

Fundația pe care se ridică prietenia lor: distanța

Janina Gavankar a povestit despre Meghan Markle în termeni cu adevărat neașteptați pentru oricine. Actrița spune, cu umor, că nu apropierea a fost fundația prieteniei lor, ci distanța. „Ne-am cunoscut în urmă cu 16 ani și de-atunci suntem despărțite„, a spus actrița, adăugând că prietenia lor „supraviețuiește pe FaceTime, indiferent de locul în care ne aflăm„.

Janina Gavankar a fost autorul fotografiei de Crăciun a familiei Harry, Meghan și Archie de anul trecut. Întrebată dacă o să s-o mai facă și anul ăsta, actrița a răspuns: „Dacă nu o voi face eu, cineva o va face”.

„Este grozavă, nu s-a schimbat”

Janina Gavankar nu e la primul interviu acordat unei entități media pe tema prieteniei sale cu Meghan Markle. Luna trecută, ea a stat de vorbă cu Lauren Zima, cu ocazia premiilor Grammy. Interviul a avut loc la scurtă vreme după anunțul celor doi că se separă de familia regală. „Sunt recunoscătoare pentru toți cei care arată susținere”, a spus atunci actrița. „Nimic nu s-a schimbat. Este grozavă și întotdeauna a fost așa”, a spus prietena lui Meghan.

