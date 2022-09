Cum se apără doctorița din Timiș care și-a rupt în bătaie pacientul. Ce ar fi făcut bărbatul în vârstă, de fapt

Un eveniment absolut revoltător a avut loc, recent, într-un cabinet medical din Timiș, acolo unde un pacient în vârstă de 67 de ani, a primit mai multe lovituri în zona feței, din partea unei doctorițe. La fața locului a intervenit Poliția, fiind deschis dosar penal pe numele agresoarei. La puține zile distanță, medicul a vorbit despre incident, explicând de ce a recurs la asemenea gesturi.

Pe data de 29 august, un apel la 112 a anunțat existența unui conflict violent într-un cabinet medical din județul Timiș, satul Bulgăruș, victima fiind un pacient care ar fi enervat o doctoriță de 39 de ani cu întrebări insistente.

Bărbatul de 67 de anu ar fi sosit în cabinetul medicului pentru a-și ridica cardul de sănătate, acesta punând mai multe întrebări despre serviciile medicale care ar trebui decontate.

Medicul, exasperat de insistența pacientului, i-ar fi aplicat mai multe lovituri, atât în zona feței, cât și a picioarelor. Însoțitoarea pacientului a sunat la 112 pentru a reclama incidentul.

”La data de 29 august 2022, poliţiştii au fost sesizati cu privire la faptul că într-un cabinet medical din localitatea Bulgăruş, din judeţul Timiş, a avut loc o altercaţie între un medic şi un pacient. În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a transmis IPJ Timiş.

De asemenea, localnicii s-au plâns de medic în repetate rânduri, subliniind că se poartă rău cu pacienții și nu respectă programul de lucru.

O altă martoră a dezvăluit că a intervenit în apărarea bărbatului, motiv pentru care a fost și ea amenințată. Femeia a descris scenele de groază trăite de bărbat. Cazul a ajuns în atenția Poliției, fiind preluat și de Colegiul Medicilor, care vor demara o anchetă în acest sens.

”Niciun om nu a intervenit. Îl lovea foarte tare, cu picioarele, cu pumnii… În cap, unde nimerea! Am zbierat la ea când am văzut că îl bate, dar mi-a spus că ” dumneavoastră mai rămâneți”, a spus femeia.

Pacientul a relatat și el cât de agresivă a fost doctorița, confirmând că l-a trântit pe jos.

M-am dus să îi spun dacă sunt asigurat, fiică-mea de la Timișoara a spus Casei de Asigurări: tati e asigurat. Am mers vreo 10 metri și inopinant, din spate dup-dup. Două picioare în testicule și cu pumnii și cu picioarele. Pe cuvânt! Am căzut jos. Am căzut jos pe beton și m-am lovit. După aceea mi-a dat cu picioarele, cu pumnii. Bine, eram plin cu sânge pe nas”, a mărturisit.