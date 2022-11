Cum să scazi consumul de gaz cu 30%. Centrala termică de apartament care consumă cel mai puţin

Ministrul Energiei a explicat cum reușește acesta să facă economie. Majoritatea românilor încearcă să găsească metode care mai de care mai inventive și utile pentru perioada această plină de scumpiri. Mulți dintre ei abia mai țin pasul cu cheltuielile de zi cu zi. Virgil Popescu a venit acum în prim-plan cu o opțiune prin care cei mai mulți ar putea să scadă consumul de gaz cu 30%. Ce sfat a adus oficialul?

Virgil Popescu a fost întrebat în ce praguri de consum se încadrează în ceea ce privește energia electrică. Oficialul a susținut că au existat luni în care nu a depășit 300KW în imobilul său din București. Cu toate astea, cel din urmă a subliniat că au fost perioade în care a depășit pragul menționat când a locuit în casa sa de la Turnu Severin.

Ministrul a declarat că nu face risipă și că întotdeauna a fost interesat de aspectele legate de automatizare și eficiență. Astfel, ministrul a ales să își instaleze la locuința din Turnu Severin panouri fotovoltaice în încercarea de a face economie. El i-a îndemnat pe români să facă la fel pentru a scădea consumul cu 30%.

„Am schimbat centrala în iarna trecută cu o centrală nouă în condensare. Au scăzut costurile şi consumul cu 30% al gazului şi am pus în plus probabil că şi din cauza asta, am pus în plus un sistem de măsură a temperaturii şi de reglaj a temperaturii automat pe ore în timpul zilei.

Ea ştie la ce oră ajung acasă, că este programată, iar dacă am nevoie să vreau mai cald, intru pe telefon, dau drumul la centrală mai cald şi este mai cald acasă”, a mai susținut acesta.