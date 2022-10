Cum să primești 200 de milioane de euro și să ieși în pagubă. „Ce vreţi de la mine? Bă, sunt bani!”. Gigi Becali, discurs amețitor, în direct, la televiziune

Gigi Becali nu a renunțat la planul de a se retrage din fotbal, după ce va obține profit. Deocamdată este în pagubă, deși susține că a încasat mai bine de 200 de milioane de euro, doar din transferuri. Patronul FCSB și-a făcut calculele în direct, la televiziune și a explicat câți bani pierde în acest moment.

Gigi Becali a reușit câteva lovituri spectaculoase pe piața transferurilor. Cel mai mult a încasat pe Dennis Man: 11 milioane de euro când s-au semnat actele, plus alte două milioane în funcție de performanțele reușite de AC Parma, cu jucătorul român pe teren. Top 3 al celor mai scumpi fotbaliști care au plecat din Liga 1 este completat de Nicușor Stanciu (9,8 milioane de euro la Anderlecht) și Vlad Chiricheș (9,5 milioane de euro la Tottenham).

Cu toate acestea, Gigi Becali susține că este pe minus. Poate și de asta își dorea foarte tare ca FCSB să câștige duelul cu Anderlecht și să obțină încă jumătate de milion de euro de la UEFA. Duelul din Belgia s-a terminat la egalitate: 2-2.

„Hai, la revedere! Se ştia dinainte. Am câştigat 200.000 de euro. Eu am câştigat 200 de milioane din transferuri, nu aţi văzut? Bine, cheltuielile au fost de 205-206 milioane. Am băgat în taxe, impozite. Ce vreţi de la mine? Bă, sunt bani 200 de milioane. Am mai dat şi de la mine!”, a declarat patronul FCSB.