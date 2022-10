Gigi Becali, decizie radicală după meciul Anderlecht – FCSB. „Nu sunt prostul proștilor”. Cum face omul de afaceri o economie de două milioane de euro

Gigi Becali s-a enervat că FCSB a ratat potul de 500.000 de euro de la UEFA, după ce s-a întors doar cu un egal de la meciul cu Anderlecht, din grupele Europa Conference League, și anunță măsuri radicale. Patronul vrea să dea afară mai mulți jucători în această iarnă, dar desființează și academia clubului, o decizie care îi va aduce o economie serioasă.

Gigi Becali nu este deloc mulțumit că FCSB nu a câștigat meciul cu Anderlecht din deplasare, asta deși acum câteva săptămâni anunța că nu-l interesează partidele din cupele europene. Patronul a intrat în direct la televiziune și l-a criticat pe Nicolae Dică, dar și pe jucători, în special pe Florinel Coman, Joyskim Dawa și Malcom Edjouma. Omul de afaceri a anunțat măsuri radicale urgente. A dezvăluit cum o să facă o economie de două milioane de euro în fiecare an.

„Din iarnă, strategia mea este să desființăm echipa de la Clinceni (n.r. – Unirea Constanța), că nu suntem proștii care să dăm 30.000-40.000 de euro pe lună ca să ținem jucătorii acolo. E treaba lor ce fac, dar îmi iau jucătorii de acolo, nu le mai plătesc salariile!

Iar din 12 grupe de la Academie vor rămâne 5-6. Lasă, să facă Hagi cea mai bună și frumoasă Academie. Mă costă 1,5 milioane pe an. Am spus: «Băi, arătați-mi un jucător!» Pentru ce dau 1,5 milioane de euro pe an? Gata, la revedere!

Ce zice regulamentul? 5 grupe? 5 grupe să fie și la revedere! Nu sunt prostul proștilor! 500.000 de euro la Clinceni, 1,5 milioane la Academia, deci două milioane pe an. Ce, am înnebunit?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.