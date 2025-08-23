Ultima oră
Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei
23 aug. 2025 | 10:41
de Dumitrache Diana

Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei

Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei
Trucul surprinzător care garantează cartofii la cuptor perfecți (Sursa foto: Pixabay)

Cartofii prăjiți la cuptor pot fi o adevărată provocare: uneori ies moi, alteori prea arși sau se lipesc de tavă. Totuși, o creatoare de rețete pasionată de cartofi prăjiți a dezvăluit un truc simplu, dar eficient, care garantează reușita de fiecare dată.

Trucul surprinzător care garantează cartofii la cuptor perfecți

Secretul celor mai crocanţi cartofi prăjiți constă într-un pas suplimentar: cartofii se fierb câteva minute într-o oală cu apă, sare și puțin oțet de mere înainte de a fi băgați la cuptor. Acest procedeu elimină excesul de apă și întărește coaja cartofilor, ceea ce le conferă textura crocantă mult dorită.

După fierbere, cartofii se usucă bine, se amestecă cu ulei și condimente, apoi se așază pe o tavă încinsă, unsă cu spray de gătit. Rețeta necesită aproximativ o oră: 40 de minute la cuptor la 220°C, cu o întoarcere după primele 20 de minute.

Cartofi aurii, crocanți la exterior

Rezultatul, spune autoarea rețetei, este spectaculos: cartofi aurii, crocanți la exterior și moi, ca un cartof copt, la interior.

Cei mai crocanţi cartofi au un ingredient minune. Ies mai buni decât la fast-food

„Exteriorul crocant a fost irezistibil, iar interiorul, incredibil de pufos. Nu au existat bucăți crude sau prea moi. A fost un 10 din 10”, mărturisește ea, conform Mirror.

Metoda s-a dovedit atât de reușită încât chiar și câinele ei a fost cucerit de textură:

„I-am dat un cartof și a sunat de parcă mânca chipsuri.”

Deși necesită câteva minute în plus față de alte rețete, acest truc transformă cartofii simpli la cuptor într-o garnitură demnă de restaurante.

După scandalul hărţuitorului, Andra are o nouă problemă. Artista a fost nevoită să renunţe la ceea ce iubeşte să facă: „Nu ai cum să controlezi"
După scandalul hărţuitorului, Andra are o nouă problemă. Artista a fost nevoită să renunţe la ceea ce iubeşte să facă: „Nu ai cum să controlezi”
Monden
acum 40 de minute
Horoscop weekend 23-24 august 2025: Zile cu surprize pentru unele zodii și liniște pentru altele
Horoscop weekend 23-24 august 2025: Zile cu surprize pentru unele zodii și liniște pentru altele
Horoscop
acum 14 ore
Meghan Markle, acuzată că ar avea o fiică secretă. Apar noi speculații privind criza în căsnicia cu Prințul Harry
Meghan Markle, acuzată că ar avea o fiică secretă. Apar noi speculații privind criza în căsnicia cu Prințul Harry
Monden
acum 15 ore
Horoscopul zilei de sâmbătă, 23 august 2025. Zodia care va suferi cumplit, o persoană dragă o va trăda
Horoscopul zilei de sâmbătă, 23 august 2025. Zodia care va suferi cumplit, o persoană dragă o va trăda
Horoscop
acum 17 ore
