Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei

Cartofii prăjiți la cuptor pot fi o adevărată provocare: uneori ies moi, alteori prea arși sau se lipesc de tavă. Totuși, o creatoare de rețete pasionată de cartofi prăjiți a dezvăluit un truc simplu, dar eficient, care garantează reușita de fiecare dată.

Trucul surprinzător care garantează cartofii la cuptor perfecți

Secretul celor mai crocanţi cartofi prăjiți constă într-un pas suplimentar: cartofii se fierb câteva minute într-o oală cu apă, sare și puțin oțet de mere înainte de a fi băgați la cuptor. Acest procedeu elimină excesul de apă și întărește coaja cartofilor, ceea ce le conferă textura crocantă mult dorită.

După fierbere, cartofii se usucă bine, se amestecă cu ulei și condimente, apoi se așază pe o tavă încinsă, unsă cu spray de gătit. Rețeta necesită aproximativ o oră: 40 de minute la cuptor la 220°C, cu o întoarcere după primele 20 de minute.

Cartofi aurii, crocanți la exterior

Rezultatul, spune autoarea rețetei, este spectaculos: cartofi aurii, crocanți la exterior și moi, ca un cartof copt, la interior.

„Exteriorul crocant a fost irezistibil, iar interiorul, incredibil de pufos. Nu au existat bucăți crude sau prea moi. A fost un 10 din 10”, mărturisește ea, conform Mirror.

Metoda s-a dovedit atât de reușită încât chiar și câinele ei a fost cucerit de textură:

„I-am dat un cartof și a sunat de parcă mânca chipsuri.”

Deși necesită câteva minute în plus față de alte rețete, acest truc transformă cartofii simpli la cuptor într-o garnitură demnă de restaurante.