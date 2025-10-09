Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
09 oct. 2025 | 08:46
de Violeta Badea

Cum să înrădăcinezi viţa de vie rapid şi simplu? Nu trebuie tăiată, ai nevoie doar de un ghiveci

Sfaturi pentru grădinari
Cum să înrădăcinezi viţa de vie rapid şi simplu? Nu trebuie tăiată, ai nevoie doar de un ghiveci
Cum se inradacineaza corect vita de vie, pas cu pas. Sursa foto: Ferma Gugu/Facebook

Mulți grădinari cred că înmulțirea viței de vie este un proces complicat, care necesită tăieri, tratamente sau echipamente speciale. În realitate, există o metodă ușoară, rapidă și naturală prin care poți înrădăcina vița de vie chiar acasă, fără efort și fără să o deteriorezi. Ai nevoie doar de un ghiveci, pământ potrivit și puțină răbdare.

Ce trebuie să știi înainte să începi

Înainte de orice, este important să alegi o viță de vie sănătoasă, viguroasă, fără semne de boli sau dăunători. Ideal ar fi să selectezi o lăstar tânăr, crescut în sezonul curent, dar suficient de matur încât să fie semi-lemnificat. În această etapă, planta are energia necesară pentru a forma rapid rădăcini noi.

Pregătește un ghiveci adânc, de aproximativ 20–25 cm, cu găuri de drenaj, pentru a evita stagnarea apei. Solul potrivit este unul afânat, bogat în substanțe nutritive – poți folosi un amestec de pământ de grădină, turbă și nisip, care permite o bună aerisire a rădăcinilor.

Cum se face înrădăcinarea fără tăiere

Metoda este simplă și nu presupune separarea lăstarului de planta-mamă. Alege un lăstar care crește aproape de sol și apleacă-l ușor spre ghiveciul pregătit.

În zona în care vrei să apară rădăcinile, curăță frunzele de la bază și, dacă vrei să accelerezi procesul, poți zgâria ușor coaja cu un cuțit, pe o porțiune mică.

Fixează partea de lăstar curățată în sol, la o adâncime de 5–7 cm, apoi acoperă ușor cu pământ și udă moderat. Poți folosi o piatră mică sau un suport pentru a menține ramura stabilă în ghiveci. Important este ca pământul să fie mereu ușor umed, dar nu îmbibat cu apă.

În câteva săptămâni, lăstarul va începe să formeze rădăcini proprii, continuând în același timp să primească hrană din planta de origine. Când observi creșteri noi și semne de rezistență la ușoară tragere, înseamnă că înrădăcinarea este completă și vița poate fi separată de planta-mamă.

Vezi și Ingrediente naturale care ajută vița de vie să se prindă și să crească viguros. Ce adaugi în sol până la final de mai!

Cum îngrijești butașul după înrădăcinare

După ce ai tăiat legătura cu planta-mamă, menține vița tânără în ghiveci pentru încă 2–3 săptămâni, pentru ca rădăcinile să se fortifice. Alege un loc luminos, dar ferit de soarele direct al amiezii. Udă regulat, cu cantități mici de apă, și evită excesul de umiditate, care poate duce la putrezirea rădăcinilor.

Când planta se dezvoltă suficient, o poți muta în grădină sau într-un spațiu mai mare. Vița obținută prin această metodă este viguroasă, se adaptează ușor și produce rapid lăstari noi. Cu puțin efort și atenție, poți obține o viță de vie sănătoasă, fără tăieri, direct dintr-un simplu ghiveci.

Vezi și Cum protejezi viţa de vie de îngheţul din aprilie. Mugurii vor supravieţui, spun specialiştii!

Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Zodiile pentru care se încheie o perioadă nefastă. Vor avea zile cu mult noroc începând de joi, 9 octombrie
Zodiile pentru care se încheie o perioadă nefastă. Vor avea zile cu mult noroc începând de joi, 9 octombrie
Horoscop
acum 16 ore
Cătălin Botezatu, în vizorul fostei iubite! Bianca Drăgușanu a făcut show total la „La bine și la Roast”, iar designerul nu a scăpat de glumele acide. EXCLUSIV
Cătălin Botezatu, în vizorul fostei iubite! Bianca Drăgușanu a făcut show total la „La bine și la Roast”, iar designerul nu a scăpat de glumele acide. EXCLUSIV
EXCLUSIV
acum 17 ore
Irina Columbeanu, cu geanta de zeci de mii de euro în mână. Fiica Monicăi Gabor şi a lui Irinel Columbeanu şi-a uimit fanii cu achiziţia de lux
Irina Columbeanu, cu geanta de zeci de mii de euro în mână. Fiica Monicăi Gabor şi a lui Irinel Columbeanu şi-a uimit fanii cu achiziţia de lux
Monden
acum 18 ore
Dan Alexa şi Alina Pușcău au petrecut o noapte împreună, la Asia Express. Discuţia neaşteptată dintre cei doi, dată la TV
Dan Alexa şi Alina Pușcău au petrecut o noapte împreună, la Asia Express. Discuţia neaşteptată dintre cei doi, dată la TV
Monden
acum 19 ore
Parteneri
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Click.ro
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
Digi24
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
Unica.ro