Cum să înrădăcinezi viţa de vie rapid şi simplu? Nu trebuie tăiată, ai nevoie doar de un ghiveci

Mulți grădinari cred că înmulțirea viței de vie este un proces complicat, care necesită tăieri, tratamente sau echipamente speciale. În realitate, există o metodă ușoară, rapidă și naturală prin care poți înrădăcina vița de vie chiar acasă, fără efort și fără să o deteriorezi. Ai nevoie doar de un ghiveci, pământ potrivit și puțină răbdare.

Ce trebuie să știi înainte să începi

Înainte de orice, este important să alegi o viță de vie sănătoasă, viguroasă, fără semne de boli sau dăunători. Ideal ar fi să selectezi o lăstar tânăr, crescut în sezonul curent, dar suficient de matur încât să fie semi-lemnificat. În această etapă, planta are energia necesară pentru a forma rapid rădăcini noi.

Pregătește un ghiveci adânc, de aproximativ 20–25 cm, cu găuri de drenaj, pentru a evita stagnarea apei. Solul potrivit este unul afânat, bogat în substanțe nutritive – poți folosi un amestec de pământ de grădină, turbă și nisip, care permite o bună aerisire a rădăcinilor.

Cum se face înrădăcinarea fără tăiere

Metoda este simplă și nu presupune separarea lăstarului de planta-mamă. Alege un lăstar care crește aproape de sol și apleacă-l ușor spre ghiveciul pregătit.

În zona în care vrei să apară rădăcinile, curăță frunzele de la bază și, dacă vrei să accelerezi procesul, poți zgâria ușor coaja cu un cuțit, pe o porțiune mică.

Fixează partea de lăstar curățată în sol, la o adâncime de 5–7 cm, apoi acoperă ușor cu pământ și udă moderat. Poți folosi o piatră mică sau un suport pentru a menține ramura stabilă în ghiveci. Important este ca pământul să fie mereu ușor umed, dar nu îmbibat cu apă.

În câteva săptămâni, lăstarul va începe să formeze rădăcini proprii, continuând în același timp să primească hrană din planta de origine. Când observi creșteri noi și semne de rezistență la ușoară tragere, înseamnă că înrădăcinarea este completă și vița poate fi separată de planta-mamă.

Cum îngrijești butașul după înrădăcinare

După ce ai tăiat legătura cu planta-mamă, menține vița tânără în ghiveci pentru încă 2–3 săptămâni, pentru ca rădăcinile să se fortifice. Alege un loc luminos, dar ferit de soarele direct al amiezii. Udă regulat, cu cantități mici de apă, și evită excesul de umiditate, care poate duce la putrezirea rădăcinilor.

Când planta se dezvoltă suficient, o poți muta în grădină sau într-un spațiu mai mare. Vița obținută prin această metodă este viguroasă, se adaptează ușor și produce rapid lăstari noi. Cu puțin efort și atenție, poți obține o viță de vie sănătoasă, fără tăieri, direct dintr-un simplu ghiveci.

