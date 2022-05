Cum să câștigi un salariu de 3.000 de euro în România. De unde trebuie să începi

Mulți dintre români nici nu visează la un așa salariu sau străbat mii de kilometri pentru a beneficia de unul. Există totuși un domeniu în care se poate câștiga foarte bine și în România. Cum să câștigi un salariu de 3.000 de euro în România și de unde ar trebui să începi, citește în rândurile de mai jos.

Cum poți să ai un salariu de 3000 de euro pe lună. Ce trebuie să faci

Există un domeniu în România în care se pot câștiga bani fumoși. Acesta este domeniul IT, sector care este într-o continuă schimbare, însă care poate schimba și vieți. Totuși, mulți dintre români se întreabă de unde trebuie să pornească într-o așa carieră, ce trebuie să facă.

Domeniul IT pare unul destul de dur, dominat de tineri, însă lucrurile nu stau chiar așa. O bună parte dintre it-iști s-au născut înconjurați de internet și tehnologie, însă reconversia profesională în acest sector, de fapt, este mult mai simplă decât se crede.

Facultatea nu este obligatorie în IT

Haideți să vedem ce poți face pentru a activa în domeniul IT, unde salariile ajung să treacă chiar și 3.000 de euro. Facultatea nu este obligatorie pentru a lucra în domeniul IT. Fiind unul modern, angajatorii sunt mai interesați de ce știi să faci și mai puțin de diplomele obținute.

Chiar dacă multe persoane urmează cursurile unei facultăți tehnice, există cazuri multe în care absolvenții de liceu care au lucrat pe cont propriu s-au remarcat prin proiectele propuse de ei.

Ce cursuri ar trebui să faci

Astfel, dacă vrei să ai un curs pentru a-ți demonstra capacitățile, Coursera și Udemy oferă variante accesibile pentru oricare limbaj de programare. Prețul unui curs începe de la 10 euro și, de cele mai multe ori, oferă și o diplomă care este numai bună de prezentat angajatorului.

Desigur, diploma reprezintă un atu în plus. Cel mai important la un curs IT este ce o să înveți, de fapt, și cum o să reușești să dezvolți primele programe la care te gândești de mult timp.

De la cât încep salariile în IT

Salariile în domeniul IT sunt unele bune și asta nu este un mit. În general, o persoană fără experiență de muncă începe de la un salariu între 4.000 și 9.000 de lei, asta în cazul în care angajarea se face pe un post de junior.

În plus, pe lângă salariul uriaș pe care îl are o persoană ce are un loc de muncă în IT, aceasta se mai bucură și de o scutire de la plata taxelor și a impozitelor. Acest fapt ajută România să se bucure de mai multe companii internaționale care aleg să-și mute activitate la noi în țară.

Fă-ți prieteni din domeniu

Cei care vor să intre în această lume fascinantă, mai întâi trebuie să se familiarizeze cu subiectul. O parte din comunitățile de IT de pe internetul românesc sunt foarte prietenoase. Fă-ți câțiva prieteni pe grupuri de Facebook sau chiar Reddit, unde mai toate persoanele ce fac parte din comunitățile respective sunt dispuse să te ajute.

Ce caută acum angajatorii

În prezent, foarte mulți angajatori caută oameni care să cunoască Python, un limbaj de programare foarte simplu și intuitiv, apreciat de foarte multe companii. Un curs pentru Python începe de la 10 euro. Există posibilitate să fie făcut folosind aplicațiile de telefon.

Spre exemplu, o aplicație foarte simplă și intuitivă este Mimo. Aceasta te poate ajuta să înveți cele mai importante lucruri pentru fiecare limbaj de programare. În plus, există și aplicații ce-ți oferă o introducere cap-coadă pentru fiecare limbaj de programare pe care te hotărăști să îl înveți.

După ce ai aprofundat aceste limbaje de programare, ai toate șansele să îți găsești un loc de muncă bine plătit, iar noi îți urăm succes.