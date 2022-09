Cum s-au făcut de râs Nicolae şi Elena Ceauşescu în timpul vizitei de la Palatul Buckingham din 1978. Gesturile despre care s-a vorbit mult timp după

În anul de grație 1978, soții Nicolae și Elena Ceaușescu au mers într-o vizită oficială, în Marea Britanie. Vizita lor la Palatul Buckingham nu a rămas fără ecou, întrucât despre gafele celor doi avea să se vorbească mult timp după. Cum s-au făcut de râs Nicolae și Elena Ceaușescu prin încălcări grave de protocol și pretenții absurde.

Nicolae şi Elena Ceauşescu, în vizită la Palatul Buckingham

La vizita soților Ceaușescu în Marea Britanie, din iunie 1978, a fost încălcat de mai multe ori protocolul regal, iar cei doi oficiali români au avut mai multe pretenții absurde, provocând amuzament în rândul familiei regale britanice, dar și…nervi.

În cei 24 de ani în care a fost șef de stat, Nicolae Ceaușescu a făcut peste 200 de vizite în străinătate. Însă cea din Marea Britanie a fost marcată de momente cu adevărat tragi-comice, rememorate și de autoarea Violeta Năstăsescu, interpreta oficială a soției dictatorului comunist, în „Elena Ceausescu: confesiuni fără frontiere”.

Soții Ceaușescu, ziua și gafa la reședința monarhilor britanici

Se pare că partea britanică nu a fost foarte încântată de vizita oficială a lui Nicolae și Elena Ceaușescu. Celor doi nu li s-a permis să aterizeze pe aeroportul Hetrohrow, ci pe Gatwick, sitiat în afara Londrei. Soții Ceaușescu au fost primiți de regina Elisabeta a II-a și de Ducele de Edinburg, soțul ei, la gara Victoria, și nu direct la Palatul Buckingham, așa cum protocolul o cerea. Prima zi de vizită, prima gafă: Elena Ceaușescu nu a purtat pălărie.

La Palat cu caleașca aurită: Regina s-a ascuns într-un tufiş

Soții Ceaușescu s-au deplasat de la gară la Palat cu o caleașcă aurită. Însă pe drum au fost întâmpinați de o mulțime de oameni care scanda lozinci anticomuniste.

Deplasarea de la Londra a fost una dificilă, „poate mai istovitoare decât oricare dintre vizitele precedente, plină de capcane și pericole neașteptate”, avea să rememoreze interpreta de limbă engleză a Elenei Ceaușescu, Violeta Năstăsescu.

Liderul comunist a avut, de asemenea, și multe cereri absurde: să se bucure de cele mai înalte onoruri, să primească titluri oficiale și să fie găzduit la Palatul Buckingham. Toate pretențiile sale au deranjat Familia Regală Britanică.

De altfel, sosirea soților Ceușescu la Palat a fost însoțită și de o istorioară amuzantă, relatată în documentarul Inside the Crowd: Secrets of the Royals, de către jurnalistul Robert Hardman şi fostul Ministru de Externe, Lord David Owen. Aceștia au povestit cum Reginei i-a venit ideea să-și plimbe câinii tocmai în momentul când soseau soţii Ceauşescu la Palat.

Cum nu dorea să vorbească cu nou-veniții, „pentru prima şi singura dată în viaţa ei, chiar s-a ascuns într-un tufiş din grădina Palatului pentru a-i evita pe invitaţi”, a relatat Hardman.

„În toate cele trei zile ale vizitei, din momentul în care am pus piciorul în palat, președintele și Elena Ceaușescu s-au comportat într-un mod pe care îmi este imposibil să-l descriu. Aveam impresia că sunt posedați de un demon care îi împingea la marginea nebuniei”, a descris și Violeta Năstăsescu în carte experiența ei alături de soții Ceaușescu, la Palatul Buckingham.

Nu au ținut cont de protocolul regal

Nicolae Ceaușescu nu a ținut cont de protocol, iar în cele trei zile cât a stat la Palat, acesta s-a plimbat de unul singur pe holuri, deși asta însemna o încălcare a ceremonialului. Soția sa, Elena, a solicitat un birou special și a refuzat să se despartă de haina de blană pe care o purta. A renunțat însă la blană abia la un dineu oficial și după cererea expresă a Ducelui de Edinburgh.

În plus, Elena Ceaușescu s-a arătat nemulțumită și de felul în care au fost atribuite locurile persoanelor la mese, deși protocolul are, după cum se știe, reguli stricte. A început ea apoi să rearanjeze scaunele, fapt care avea să-l amuze pe Ducele de Edinburgh.

„În ciuda descrierilor amănunțite care i se făcuseră despre protocolul britanic, ea îl ignoră cu desăvârșire, fără a se gândi nicio secundă că gestul ei reprezenta un afront față de gazdele britanice”. a mai notat Violeta Năstăsescu.

Impresii de după vizită

Vizita soților Ceaușescu în Marea Britanie avea să se încheie cu o întrevedere informală, sub forma unei petreceri cu ceai. Acolo, cei doi i-au invitat pe Regină și pe soțul ei la București, însă ei nu au mai ajuns în România.

Într-o întâlnire pe care Regina Elisabeta a II-a a avut-o cu Regele Mihai, monarhul mărturisea că nu a fost încântată de vizita la Palat a lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu.