Cum s-au cunoscut Kate Middleton și prințul William. Adevărul despre povestea lor de dragoste

În al șaptelea episod din sezonul șase al The Crown, tânăra Kate Middleton îl întâlnește pentru prima dată pe Prințul William. Este pe o stradă din Londra cu mama ei, Prințesa Diana, strângând donații pentru cei nevoiași. Carole Middleton, interpretată de Eve Best, îi dă fiicei sale câteva lire și o împinge în fața mulțimii. „Cum te numești?”, o întreabă Prințesa Diana pe Kate. „Catherine”, răspunde imediat mama ei. În acea seară, întorcându-se în suburbiile orașului, Kate taie poze cu William și le atârnă pe pereții camerei sale. Serialul povestește cum s-au cunoscut Kate Middleton și prințul William, dar este bazat pe o întâmplare reală?

The Crown – povestea de dragoste dintre Kate și prințul William

Serialul înaintează câțiva ani. Într-o conferință de presă, Prințul William anunță decizia sa de a studia la Universitatea St. Andrews din Scoția.

„Nu la Edinburgh?”, întreabă un jurnalist. „Nu”, răspunde el. „Am luat în considerare, dar St. Andrews este mai aproape de Balmoral”.

Apoi, el dezvăluie că își va lua un an sabatic în Chile, într-o expediție cu Raleigh International. Carole Middleton, captivată, îl privește la televizor acasă.

Când Prințul William se pregătește să-și ocupe locul în prima sa clasă la St. Andrews, camera se îndreaptă către o tânără aflată câteva rânduri în fața lui: Kate Middleton, jucată de Meg Bellamy.

Restul episodului îi prezintă pe cei doi apropiindu-se unul de celălalt. Kate înoată alături de William în piscină. Aleargă împreună prin campus; William îl întreabă pe agentul său de protecție dacă i-a zâmbit. În bibliotecă, Kate are toate cărțile de care William are nevoie. Cu toate acestea, nu se cunosc imediat; de fapt, ambii ies cu alți studenți în lunile următoare.

Când Kate își duce prietenul acasă, simte ceea ce crede ea că este o dezamăgire din partea mamei sale. Kate o confruntă: „Întotdeauna ți-a plăcut ideea ca William și cu mine să fim împreună. Aveam totul pregătit să merg la Universitatea Edinburgh cu prietenii mei după absolvire și am ajuns la St. Andrews după un an sabatic fără niciunul dintre prietenii mei. Nu a fost o coincidență”.

Carole răspunde: „Ai spus că îți place!”.

În cele din urmă, The Crown este continuă cu o ficțiune istorică. Cu toate acestea, intrigile sale urmăresc adesea evenimente din viața reală.

În cazul Prințului William și al lui Kate Middleton, este real felul în care s-au cunoscut cu adevărat și a fost totul orchestrat așa cum sugerează serialul? Sau este doar o dramă televizată?

Cum s-au cunoscut Kate Middleton și prințul William

În timpul interviului lor din 2010 cu Tom Bradby de la ITV, cuplul a relatat împreună cum s-au cunoscut.

Au afirmat că s-a întâmplat în primele săptămâni ale primului an la Universitatea St. Andrews din Scoția.

Deși William a spus că nu își amintește momentul exact, Kate i-a spus lui Bradby că s-a „înroșit foarte tare” și „a fugit” când l-a întâlnit pentru prima dată pe tânărul prinț.

În cartea „William and Harry” de Katie Nicholl, publicată în 2010, autoarea relatează că William a observat-o pe Kate imediat ce a ajuns pe campus. Băieții din căminul lor, St. Salvator’s (cunoscut sub numele de Sally’s), o încoronaseră oficial pe Kate ca fiind cea mai frumoasă fată de acolo. Era cea mai populară din clasa lor de prim an.

În timp ce se aflau în aceeași clasă – amândoi studiau Istoria Artei -, Kate și William au descoperit că au lucruri în comun: le plăcea să înoate și să schieze, de exemplu. După câteva săptămâni, Kate și William, împreună cu noii lor prieteni de la universitate, luau micul dejun împreună.

Cu toate acestea, dragostea lor a întârziat să apară. În primul semestru, William a ieșit cu Carley Massy-Birch și a continuat să flirteze cu Arabella Musgrave (presupusa lui prima iubire).

Kate, pe de altă parte, ieșea cu Rupert Finch, un student în anul patru, înalt, brunet și frumos, considerat cel mai dorit băiat de la St. Andrews.

Cum s-a întâmplat scânteia? Un spectacol de modă studențesc caritabil în martie 2002, asemănător cu cel descris de The Crown.

William a plătit 200 de lire pentru a sta în primul rând. În timp ce Kate defila pe podium cu o rochie de la Charlotte Todd, tânărul prinț s-a îndrăgostit: „Vai, Kate este foarte frumoasă!”, i-a șoptit unui prieten.

Într-o altă carte a lui Nicholl, „Kate: viitoarea regină”, se menționează că „amândoi stăteau într-un colț al sălii și îmi amintesc că i-am văzut pe furiș.

Era întuneric, era multă lume și muzica era foarte tare. Toată lumea făcea ca și cum nu ar fi observat prea mult, dar apoi zvonurile s-au răspândit rapid prin St. Andrews ca un incendiu”.

O mare diferență între viața reală și The Crown? Nu Kate a făcut primul pas către William. Alți participanți la petrecere i-au spus lui Nicholl că, de fapt, ea s-a retras, poate preocupată de Rupert sau de zvonurile care ar fi putut fi generate de o manifestare publică de afecțiune.

Această relatare este întărită și în cartea lui Tina Brown din 2022 despre Casa Windsor, The Palace Papers.

Cu toate că scântei au sărit, cei doi nu au devenit oficial un cuplu decât câteva luni mai târziu. La începutul celui de-al doilea an la St. Andrews, s-au mutat în același apartament cu alți doi colegi de clasă.

O prietenie s-a transformat curând într-o relație deplină: „Am început să locuim împreună ca prieteni”, spune William la ITV, „trăiam și cu încă câțiva colegi și de acolo totul a înflorit. Ne vedeam mai des, petreceam mai mult timp împreună și făceam lucruri”.

Filmul urmărește realitatea?

A încurajat Carole Middleton fiica sa să-l urmărească pe Prințul William, așa cum sugerează serialul?

Este o întrebare complicată. La mijlocul anilor ’80, tabloidele britanice îi înfățișau adesea pe Middleton ca niște oportuniști sociali. Carole, o fostă stewardesă de zbor, era adesea ținta unor comentarii crude și deseori clasiste.

În cartea sa, Brown reflecta asupra modului în care Kate, Carole și restul clanului Middleton erau tratați de tabloide: „Familia ei a fost supusă unui examen atent cu glume despre originile lor de clasă medie ale mamei sale”, scria ea.

Cu toate acestea, este adevărat că Kate a schimbat Universitatea Edinburgh pentru cea de la St. Andrews. Jasper Selwyn, consilierul de orientare al internatului lui Middleton, i-a spus lui Nicholl că inițial a fost acceptată la prima universitate, scrie Vogue.

Schimbarea nu a fost probabil atât de strategică cum sugerează The Crown, scria: „Când în 2000 s-a anunțat că Prințul William își va petrece anii de facultate la micuța universitate scoțiană St. Andrews, Kate a părăsit în mod abrupt Universitatea Edinburgh, la 80 de kilometri distanță, și a solicitat din nou admiterea la St. Andrews”.

În schimb, Kate și-a luat un an sabatic. A petrecut o parte din el studiind istoria artei la Florența înainte de a pleca în Chile. S-a dovedit că William a participat la același program sud-american cu câteva săptămâni înainte. A fost o coincidență sau o strategie? Este imposibil de dedus.

Cu excepția unor luni scurte în care s-au despărțit la absolvirea universității, cei doi au rămas aproape inseparabili în următorii zece ani.

În 2010, au anunțat public logodna, iar restul este istorie.