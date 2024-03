Ce a făcut Kate Middleton cu două ore înainte să anunţe că are cancer. Detaliul emoţionant care a ieşit acum la iveală

Toată lumea este șocată de anunțul legat de cancer făcut de Kate Middleton și situația încă este analizată în detaliu. Abia acum s-a mai aflat un aspect emoționant, care a surprins toți fanii. Ce făcea Prințesa cu două ore înainte de tristul anunț.

Ce făcea Kate înainte să anunțe că are cancer

Kate Middleton și Regele Charles au petrecut un prânz privat în intimitate cu puțin timp înainte ca tristul diagnostic al Prințesei de Wales să fie anunțat, potrivit informațiilor oferite de revista PEOPLE.

Prințesa de Wales, în vârstă de 42 de ani, și celebrul său socru, Regele Charles, în vârstă de 75 de ani, deja începuseră tratamentul pentru cancer atunci când au avut ocazia să se întâlnească la această întâlnire privată de prânz.

Totul s-a întâmplat înainte ca Kate să împărtășească public, într-un mesaj video personal, săptămâna trecută, diagnosticul său tulburător. Se pare că au petrecut timp de calitate împreună și au vorbit, probabil, despre starea lor de sănătate.

Fiindcă amândoi începuseră deja tratamentul lor, Kate fiind și ea în plin proces de vindecare, ei împărtășesc o experiență de sănătate comună, subliniază o sursă regală.

Relația dintre Prințesa Kate și Regele Charles nu se rezumă decât la aspecte medicale. Cei doi împărtășesc și interese comune, iar potrivit autoarei Sally Bedell Smith, care a lansat recent cartea sa „George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy” în 2023, Charles a avut întotdeauna o legătură foarte bună cu Kate.

Cei doi s-ar înțelege foarte bine și ar fi încâtați să petreacă mai mult timp împreună. Regele Charles își iubește foarte mult și nepoții, de care este foarte apropiat și pe care îi vizitează foarte des.

„Este interesată de lucrurile artistice și apreciază arta și cultura, așa că are o afinitate cu Regele în acest sens. Evident că au acest lucru în comun și nu pot decât să-i aducă mai aproape. Este o sursă de liniștire și consolare pentru amândoi”, spune Smith pentru PEOPLE.

Cum a decis Kate să anunțe că este bolnavă

Pentru început, s-a spus că prințesa de Wales a luat decizia de a dezvălui că suferă de cancer din cauza presiunilor pe care le-a experimentat în ultimele zile, după ce a făcut publică o fotografie modificată în Photoshop. Cu toate acestea, adevărul este altul.

Soția prințului William ar fi ales să dezvăluie că a este bolnavă încă de acum două săptămâni, potrivit Daily Mail. Ea a vrut să-i protejeze și să aștepte vacanța copiilor, pentru a-i putea avea sub observație după ce află că mama lor nu este tocmai în cea mai bună formă.

Prințesa s-ar fi gândit că cei mici putea fi stresați la școală, după ce toată lumea află de situația ei. Astfel, a avut răbdare și a ieșit în fața publicului abia când a considerat că toate detaliile sunt puse la punct.

„De fapt, din câte am înțeles, prințesa a luat decizia de a face declarația publică în urmă cu două săptămâni. Prioritatea ei sunt copiii. Nu și-a dorit ca ei să meargă la școală și să le fie puse întrebări”, a dezvăluit Victoria Newton, jurnalista de la The Sun.

Un prieten apropiat ar fi spus că Prințesa și-a scris singură discursul în care a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer. Astfel, ea ar fi dat dovadă de curaj și ambiție, pentru că nu a avut nevoie de sprijin pentru a face un asemenea pas.

Jurnalista a mărturisit că Prințesa de Wales este foarte atentă atunci când vine vorba despre copii și încearcă mereu să îi protejeze. Trece printr-o perioadă extrem de dificilă, dar tot se gândește ca cei mici să nu fie afectați de ceea ce i se întâmplă.