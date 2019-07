Cum s-au certat Gabriela Firea și Viorica Dăncilă. Stenogramele arată adevărata situație din PSD

Au fost discuții aprinse, luni, în ședința CEx al PSD. Gabriela Firea și Viorica Dăncilă s-au certat când s-a adus în discuție subiectul legat de candidatul la alegerile prezidențiale din acest an. Primarul general al Capitalei a cerut ca partidul să ia o decizie cu privire la candidat, iar premeirul României a reacționat imediat.

Cum s-au certat Gabriela Firea și Viorica Dăncilă în CEx-ul PSD

Gabriela Firea a spus că scorul obținut de PSD la alegerile europarlamentare este un accident și s-a arătat surprinsă că PSD nu se află în relații bune cu partenerii de guvernare.

„Eu sunt convinsă că vom ieși cu o decizie rațională, să fie o decizie tranșantă, hotărâtă, să pornim de la ideea că suntem învingători. Noi parcă ne așteptăm deja că pierdem și părem demobilizați. Oamenii noștri sunt îngrijorați. Eu mi-aș dori un candidat din PSD, dar haideți să luăm o decizie. Sondaje s-au făcut și în anii trecuți, știm foarte bine cum stăm, haideți să luăm o decizie. Toți ne spun că nu vrem să luăm taurul de coarne. Sau poate, nu știu, deciziile nu se iau în CEx”, a spus Gabriela Firea.

Premierul a intervenit imediat. „Deciziile nu se iau în altă parte! Nu am luat nicio decizie fără să discut în CEX. Alaltăieri am discutat cu partenerii de la ALDE. Draga mea, am spus acest lucru pentru că rezultatele trebuie decontate, eu le decontez. Dacă vor fi rezultate slabe, eu le decontez”, a spus Dăncilă, iar Firea a întrerupt-o: „Ori nu ascultați, ori vă faceți că nu auziți.”

A urmat un schimb de replici între cele două, iar Gabriela Firea i-a reproșat că îi creează probleme.

„Ați avut ceva de reproșat și fostului președinte și aveți ceva de reproșat și actualului președinte”, a punctat Dăncilă, iar Firea nu a stat pe gânduri: „Văd că nu vreți să avem un schimb de replici constructiv și pozitiv. Nu mă mai certați că nu asta e soluția.”