Cum s-au apropiat Laura Giurcanu și Aris Eram. Influencerița a rupt tăcerea VIDEO EXCLUSIV

După ce anul trecut și-a testat limitele la Survivor, Laura Giurcanu a răspuns pozitiv provocării lansate de prietena sa, Sânziana Negru, și au făcut echipă la America Express – Drumul Soarelui. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, creatoarea de conținut ne-a spus cum a fost readaptarea la viața de zi cu zi după participarea la cel mai dur reality show din România, ce dificutăți a întâmpinat acolo, dar și care este relația cu Aris, fiul Andreei Esca. Cei doi au fost colegi în concursul de la Antena 1, iar recent au fost surprinși sărutându-se.

Cum s-au apropiat Laura Giurcanu și Aris Eram

Laura Giurcanu a intrat în lumina reflectoarelor în urmă cu mulți ani, când a participat la Next Top Model. De câțiva ani a renunțat la modelling, plăcându-i mult mai mult activitatea de influencer.

Cât timp ți-a luat să te readaptezi la viața de zi cu zi după America Express?

Mi-a luat câteva săptămâni așa să-mi reintru în ritm și să îmi dau seama că nu mai e adrenalina aia pe care o trăiam în fiecare zi și nu mai e o grabă, nu mai e o urgență totul.

Presupun că acolo dormeați destul de puțin.

Surprinzător, chiar nu dormeam puțin. Dormeam chiar destul de bine, pentru că ne culcam foarte devreme, după ce se termina ziua și ne dădeam interviurile, ne puneam la somn și aveam cred că în fiecare noapte 7 ore de somn, ceea ce e ok.

Laura Giurcanu: “Când era ceva foarte greu fizic, eram amândouă, ne uitam una la alta, știam că pică pe mine”

În timpul competiției, a existat vreun moment în care ai simțit vreun pericol?

Nu am avut niciun moment în care să ne simțim real în pericol și cred că devii și foarte setat așa, cumva robotizat pe gândul că nu are ce să mi se întâmple, oarecum o inconștiență că nu are cum ce să se întâmple, că ești ca într-o simulare, ca într-un joc și că nu e realitatea, doar că e cât se poate de real, dar, din fericire, noi nu am avut incidente.

Te-ar putea interesa și: De ce a participat Sânziana Negru la America Express cu Laura Giurcanu: “Nu voiam cu iubitul în niciun caz” VIDEO EXCLUSIV

Ce ți s-a părut cel mai greu la America Express?

Cred că erau dificile toate chestiile fizice în care era nevoie de foarte multă forță și noi două, eu chiar dacă sunt mai înaltă, nu sunt chiar atât de puternică. Sunt puternică, dar incomparabil cu bărbații din competiție și mereu când era ceva foarte greu fizic, eram amândouă, ne uitam una la alta, știam că pică pe mine, dar totodată nici eu nu puteam să duc endless muncă foarte grea fizică.

Ce spune Laura Giurcanu despre Aris

Trebuie să te întreb și de Aris. Care a fost momentul în care v-ați apropiat? Ai povestit, la un moment dat, că vă știați de fapt.

Ne știam, dar foarte puțin și nu pot să numesc anume un moment. Cred că doar suntem oameni și natural ne înțelegem și comunicăm și avem tot felul de relaționări cu toți ceilalți oameni din jurul nostru.

Și a fost așa o chimie între voi.

A fost o chimie între mine și foarte mulți concurenți. Am creat prietenii acolo foarte frumoase și cu care, cu siguranță, o să merg mulți ani înainte de acum.

Ce mai urmează după America Express?

Nu știu ce urmează după America Express, habar nu am. O să văd, cred că este foarte mult freestyle în momentul acesta în viața mea, aștept să văd ce se mai ivește, ce mai creez, ce se mai întâmplă. Dar sunt foarte deschisă, îmi place mult ce fac și nu are ce să iasă prost.

Spre modelling cine te-a îndrumat?

Modelling nu mai fac în prezent și nu mai fac deja de câțiva ani. Cred că la momentul acela a venit natural, s-a întâmplat de la sine. Nu am avut neapărat parte de un ghidaj din partea cuiva. Cred că a curs așa.

Te-ar putea interesa și: Câți bani cere Laura Giurcanu pentru o postare pe rețelele de socializare. Presupusa iubită a lui Aris Eram se pricepe la afaceri

Laura Giurcanu: “Mi se potrivește și mă reprezintă mai mult”

De ce ai renunțat la cariera în modelling?

Cred că pur și simplu trebuie să fii foarte pasionat de ceva și să te simți pasionat cu totul ca să o faci și să o faci bine, să o faci fără niciun gând, iar pentru mine nu știu, am simțit că ce fac acum mi se potrivește și mă reprezintă mai mult și mă simt mult mai confortabilă și mai fericită făcând asta.

Video: Mihai Robu