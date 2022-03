E oficial! Simona Halep revine în echipa României de Billie Jean King Cup. Fostul lider mondial joacă, astăzi, în optimile turneului de la Indian Wells contra compatrioatei sale, Sorana Cîrstea. Partida va începe de la ora 20.00, ora României. Dar soția lui Toni Iuruc și-a dorit mult să se întoarcă și în naționala feminină a fostei Fed Cup. Simona Halep se va afla în lotul țării noastre pentru meciul contra Poloniei, din aprilie.

E oficial! Simona Halep revine în echipa României de Billie Jean King Cup. Fostul lider mondial nu a mai jucat pentru țara noastră după înfrângerea suferită în semifinale împotriva Franței, scor 2-3, pe 21 aprilie 2019. La 3 ani distanță, jucătoarea din Constanța va reveni printre tricolore, in importanta partidă contra Poloniei, din barajul pentru turneul final al competiției. Meciul va avea loc în 15 și 16 aprilie, în deplasare.

Simona Halep a avut o tentativă de revenire în echipă, anul trecut, tot în aprilie, în partida contra Italiei, dar a renunțat în ultima clipă din cauza accidentării la umăr care o chinuia încă după Australian Open. Apoi, în luna mai, a urmat teribila accidentare de la gamba stângă suferită la turneul de la Roma, ce i-a dat peste cap tot programul.

Simona Halep a avut un parcurs perfect în echipa de BJK Cup, fosta Fed Cup, între 2016- și 2019. În acești trei ani, ea a învins în toate cele opt meciuri disputate. De altfel, de Ziua Națională a României, anul trecut, Halep a declarat că Fed Cup e cel mai autentic lucru românesc pentru ea.

Simona Halep era de acord să revină la naționala feminină încă după numirea lui Daniel Dobre, fostul său antrenor, în funcția de căpitan nejucător al tricolorelor. Între timp, săptămâna trecută, Dobre a fost înlocuit de Horia Tecău, marele jucător de dublu.

Simona Halep a fost dată ca sigură în echipa României chiar de Horia Tecău, noul căpitan nejucător. Acesta a făcut anunțul la Radio România Actualități.

„E un meci dificil în Polonia. Swiatek are un an foarte bun, joacă acasă. Am o mare experiență în jocurile pe echipe. Acum ne concentrăm pe o pregătire cât mai bună, să mergem cu încredere. Ne dorim victoria, dar înainte de asta trebuie să fim foarte bine pregătiți.

Pot să anunț că mă bucur de participarea Simonei Halep. În această săptămână voi anunța echipa! Eu acum sunt în momentul în care vizionez foarte multe meciuri cu jucătoarele poloneze. O să merg la Miami să le urmăresc pe fetele noastre și să le fiu aproape”, a declarat Horia Tecău, citat de playsport.ro.