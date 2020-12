Cum s-a transformat Diana Șoșoacă în Viorica Dăncilă, peste noapte. Românii au avut un șoc VIDEO

De când a apărut în atenția publicului, avocata care a atras atenția asupra ei la România TV primește multe critici. Una dintre ele a fost legată de aspectul să fizic, deloc demn pentru o femeie care pretinde un loc în politica românească. Dar vă vom prezenta, în cele ce urmează, cum s-a transformat Diana Șoșoacă în Viorica Dăncilă, peste noapte.

Avocata care încă profesează a fost invitata jurnalistului Alexandru Catalan care i-a luat un amplu interviu de 50 de minute pentru postul Canal 33. Pentru această apariție transmisă în mediul online, Diana Șoșoacă a suferit o transformare surprinzătoare. Evident, cu ajutorul machiajului.

Celebra avocată de la AUR a apărut în platou, în fața jurnalistului, coafata și fardată. Ba mai mult, Diana Șoșoacă a adoptat un stil de coafură preferat de celebra Viorica Dăncilă, o altă blondă a politicii românești. Culmea, cele două par să semene la cadru, după cum puteți observa în imaginile din galeria foto.

Prima întrebare pe care jurnalistul i-a pus-o avocatei a fost chiar legată de domeniul ei de activitate. Și anume, daca este avocat care încă mai profesează și, dacă da, de câți ani activează.

”De la 18 ani, de peste 20 de ani activez în Baroul București. Din primul an de facultate am fost angajată în cadrul unui cabinet de avocatură al unui mare avocat din anii ’90, domnul Valeriu Tarna. Așa că eu am și cei 5 ani de facultate cu practică în avocatură. Facultatea am făcut-o în București.

Am candidat pentru Iași deoarece avem dreptul de a candida unde dorim. Pentru mine, Iașiul, Moldova, sunt locuri deosebite. Acolo a fost pelerinajul de la Sf. Parascheva, loc unde am fost întâmpinată cu atâta dragoste, anul acesta, când am dat la o parte cordoanele de jandarmi și am eliberat pelerinajul pentru absolut toată lumea, în virtutea dreptului la manifestare religioasă, drept fundamental constituțional pentru care am protestat.

M-au votat aproape 13% din județul Iași și le mulțumesc din tot sufletul. Dar Moldova înseamnă și altceva. Înseamnă Ștefan cel Mare, istorie, biserici, credință și multă durere, suferința unei părți din țara noastră care s-a despărțit părinți de copii. Acolo avem cea mai mare masă de emigranți care au plecat din cauza sărăciei.

Sunt multe lucruri de rezolvat în Moldova, în primul rând sărăcia. Ar trebui să fie una dintre cele mai bogate regiuni din România. Deja m-au sunat oamenii să îmi spună că nu au apă caldă, să le dau drumul. Am promis că mă ocup, voi merge la primarul Iașiului. Voi avea un birou, cum e obligatoriu, în Iași, unde vor fi acolo o dată pe săptămână. Dar voi avea consilieri acolo”, a mărturisit Diana Șoșoacă pentru Canal33.ro.