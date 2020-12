Diana Șoșoacă dezbate cel mai popular mit din istoria românilor. Ce zice de oamenii care au stat la geam în restaurante

Încă de la începutul pandemiei au existat voci care au combătut purtarea măștii de protecție. În același timp, tot mai multe voci vorbeau de numărul mult mai mare de infectări cu gripă. Aceștia spuneau că numărul infectărilor cu covid este mult mai mic în raport cu el al gripei sezoniere. Statisticile, de fapt, arată că decesele din cauza gripei, au fost mai mari, iîn general, decât cele cauzate de COVID-19. Printre combatanții celor două teme se numără și senatoarea de Iași, Diana Șoșoacă.

Cunoscută deja în spațiul public pentru discursurile sale cu tentă extremistă, Diana Șoșoacă este un vehement combatant al măștilor de protecție. Discursul senatoarei de Iași a fost, de fiecare dată, unul contra măștilor neconforme impuse de autorități. Într-un interviu recent, acordat jurnalistului Victor Ciutacu, la România TV, avocata Diana Șoșoacă a reiterat mesajul susținut până acum, declarând că:

În același interviu, avocata a încercat să argumenteze lucrurile, spunând că sunt mult mai mulți decedați din cauza gripei, și nu din cauza noului virus. Diana Șoșoacă a mai declarat că oameni care au stat, pur și simplu, într-un restaurant, lângă geam, din cauza curentului s-ar fi infectat cu gripă.

”Eu cunosc oameni care poarta aceeasi masca din iunie, iar acum s-au imbolnavit de gripa. Eu nu am contestat existenta virusului. In ceea ce priveste aglomeratia din magazine, s-a gandit cineva sa lase magazinele deschise 24 de ore? Cineva din comisia aia?

Am fost in anumite orase in care se permitea sa mananci in restaurant, pe terasa, iar mesele dinauntru erau exact la marginea terasei, iar oamenii se imbolnaveau de la curent mai rau decat daca erau lasate mesele inauntru. Nu l-a intrebat nimeni pe doctorul Traian Ionescu, care a propus solutii viabile, nu a intrebat nimeni marii epidemiologi.”, a mai declart avocatul.