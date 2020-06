Cum s-a simțit, de fapt, Andreea Bălan purtând din nou rochia de mireasă. Adevărul despre noul videoclip

Andreea Bălan a vorbit în noul ei vlog despre cum s-a simțit îmbrăcând din nou rochia de mireasă pe care a purtat-o în ziua nunții la biserică. Artista a îmbrăcat rochia principală de mireasă în videclipul piesei ”Am crezut în basme”.

Cum s-a simțit, de fapt, Andreea Bălan purtând din nou rochia de mireasă

Andreea Bălan a povestit că a fost foarte încântată să poarte din nou rochia de mireasă și că aceasta a fost viziunea regizorului videoclipului.

”Acesta este look-ul special al videoclipului, pentru că este rochia principală de mireasă, pe care am purtat-o în biserică și nu credeam că o să o mai port vreodată. Iată că regizorul a vrut să o port la acest videoclip. Dacă am emoții? Normal că am emoții, dacă mă doare, încă nu m-am gândit dacă mă doare, dar mă bucur că o port pentru că o rochie de mireasă trebuie purtată de mai multe ori în viață. Eu o port nemaifiind căsătorită, însă e o superbitate. A început așa și s-a terminat așa.

Videoclip inspirat din viața reală

Rochia mea este brodată manual și este trecut pe ea numele fetelor, dar și versuri din piese, precum ”Aripi de înger”, și are o însemnătate aparte. În videoclip, oglinda este relația. Am fost fata care renaște, cu fluturele la gât, fluturele simbolizează renașterea după o despărțire. Fiecare moment reprezintă o etapă de viață, tristețea și depresia pe care o simțim după o despărțire. La final, este femeia care se rupe în bucăți, care este tot după o pictură a lui Picasso. Apoi, ultima parte, pictura”, a declarat Andreea Bălan. Artista a filmat 14 ore și a avut șase look-uri diferite.

Piesa ”Am crezut în basme”, lansată recent de Andreea Bălan este inspirată din povestea de dragoste cu actorul George Burcea, poveste care s-a încheiat la numai câteva luni de la căsătorie.