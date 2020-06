Andreea Bălan, anunț despre custodia fetițelor. Ce mesaj i-a transmis lui George Burcea

Andreea Bălan vine cu detalii despre custodia fetițelor sale. Ce spune cunoscuta cântăreață și ce mesaj i-a transmis lui George Burcea, încă actualul său soț?

Solista a răspuns mai răspicat decât a făcut-o vreodată în scandalul în care încă se află cu tatăl copiilor săi. Artista i-a dat un ultimatul lui George Burcea, deși luni la rând a așteptat ca aceasta să-și încheie întâi problemele cu legea și apoi să se liniștească la casa lui, după ce a fost nevoit să părăsească imobilul în care locuia cu Andreea și cu cei doi copii. Juratul de la Te cunosc de Undeva este pus acum într-o situația care nu le avantajează în primul rând pe fetițele sale, așa că s-a săturat ca zilele să treacă fără nicio schimbare și a spus public ce o derajează, sperând că actorul va lua la cunoștință tot și se va supune hotărârii acesteia cât de curând.

Pe data de 1 aprilie, soții Bălan Burcea au depus actele de divorț, după ce din discuțiile lor personale a reieșit că nu există cale de împăcare. Cântăreața vorbea inițial despre o custodie exclusivă a fetelor, dar dacă în viitorul apropiat soțul ei va arăta că va face constant parte din viața micuțelor lucrurile se pot schimba.

„Actele sunt depuse cu cererea de custodie exclusivă, dar, dacă el îmi arată în următoarele luni că se implică, putem ajunge la o înțelegere. Că în această perioadă nu sunt concerte, pe de o parte, a fost ok, întrucât am stat acasă și am reușit să le fac pe Ella și Clara să nu simtă această schimbare ca pe un șoc. Dar fetele au nevoie de tatăl lor constant, să vină și să le vadă mereu și să se ocupe de ele. Clara încă se trezește noaptea de trei ori să bea lăptic și îmi este foarte greu să nu dorm nopțile, iar a doua zi să plec la job și să filmez 8-10 ore. E nevoie să mă suplinească și el”

Andreea Bălan (Sursa: viva.ro)