Cum s-a schimbat Anda Adam de când s-a despărțit de Victor Slav. Artista este total transformată FOTO

Anda Adam și-a început cariera în 1999, după ce a colaborat cu trupa rap R.A.C.L.A, pentru piesa ”Nu mă uita”. După primii pași în carieră, presa a început să o descopere pe Anda, iar viața sa sentimentală a ajuns pe primele pagini ale ziarelor, iubindu-se cu o persoană publică, Victor Slav.

Cei doi s-au despărțit în 2012, dar au rămas prieteni. Ei au anunțat vestea prin intermediul unui comunicat trimis de PRO TV: „Anda şi Victor îşi rezervă dreptul la intimitate. Cei doi au luat această decizie de comun acord şi sunt hotărâţi să meargă pe drumuri separate. Ambii sunt de părere că aceasta e cea mai bună soluţie şi sunt convinşi că vor rămâne buni prieteni!”.

Ca în orice cuplu, și la ei au existat tensiuni. Câțiva ani mai târziu, chiar Victor a vorbit despre ele și a recunoscut că atunci când se enervează face foarte ”urât”, motiv pentru care Anda îi spunea Hulk.

„Am fost ghidat să îmi văd de drumul meu, câinii latră, ursul merge. Nu vreau să intru în polemici. Când mă enervez, fac foarte urât. Dar încerc să mă temperez. Nu degeaba Anda îmi spunea Hulk. Mă cunoștea foarte bine. Am stat atâția ani cu Anda. Îl cunoaște pe cel de atunci, de acum 10 ani. Eram oarecum format. Am cam rămas la fel. Sunt de modă veche, sunt bătrânel, fac 39 de ani. Lumea rămâne șocată când aude că am aproape 40 de ani. Se spune că bărbatul intră în criză la 40 de ani. Dar nu mă simt că voi intra”, a povestit fostul prezentator de la Meteo în timpul emisiunii ”Teo Show”.