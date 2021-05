Cum s-a reinventat Anca Țurcașiu după divorț. Ce momente grele a avut: ‘Mi-am atins scopul’

Anca Țurcașiu nu mai are nevoie de nicio prezentare. La 51 de ani, superba actriță pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice. Chipul de adolescentă, trupul de zeiță, bunătatea și eleganța ei au cucerit, de-a lungul timpului, milioane de români din toate colțurile țării. Cum a trecut frumoasa roșcată peste durerea divorțului.

Chiar dacă a trecut, recent, prin una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale, Anca Țurcașiu nu-și pierde zâmbetul de pe față. După ce a divorțat de bărbatul alături de care credea că-și va petrece toată viața, cântăreața s-a reinventat.

Frumoasa artistă a vrut să demonstreze că orice om se poate ridica de jos, indiferent câte obstacole întâlnește pe drum, și că puterea din interiorul fiecăruia strălucește cel mai tare atunci când ai ambiție.

Anca Țurcașiu a lansat o piesă nouă, în spiritul acestei reinventări ale sale. Melodia se numește „Vreau să dau reset!” și reprezintă o piatră de temelie pentru foarte multe femei care se regăsesc în situația prin care a trecut vedeta.

„Din fericire, astă-vară am putut să cânt din nou, vreme de trei luni, la mare, iar recent am lansat şi o melodie nouă, cu un videoclip evocator. Melodia aceasta, „Vreau să dau reset!”, a apărut la îndemnul lui Ovi Jacobsen, cu care am colaborat vara trecută în cadrul programului artistic de la „Phoenicia Hotels”, iar versurile mi le-a scris Loredana Căvăşdan, o fată tânără şi talentată, căreia i-am explicat cam ce aş vrea să spună acest cântec: povestea unei femei puternice, care deşi iese dintr-o relaţie de iubire, după mulţi ani, merge mai departe, cu fruntea sus şi cu încredere în ea însăşi şi în viitorul ei.

Anca Țurcașiu a fost nevoită să lase tot răul în trecut pentru a trece cu bine peste probleme:

În general, în perioada asta din urmă, am citit foarte mult şi am lucrat foarte mult cu mentalul şi cu emoţionalul meu, astfel încât să-mi conserv echilibrul interior şi să reuşesc să fiu „Eu. Azi. Aici. Acum”. Am învăţat că „Aş vrea să…” ori „Sper că…” nu au valoare. Important este să mă văd „în plină acțiune”, să vizualizez ceea ce îmi doresc pentru mine şi astfel ceea ce îmi doresc se va împlini.

Am dat foc la tot ce-a fost urât şi dureros în trecut, am păstrat doar mo­mentele senine, care-mi dau putere, iar viitorul mi-l creez, cu voia lui Dumnezeu, prin prezent. În fiecare dimineaţă, eu mă trezesc cu gândul că în corpul, în mintea şi în sufletul meu e senin şi pace, că sunt eu cu mine şi cu Dumnezeu şi că am puterea să ofer iubire împrejurul meu. Iar dacă uneori se mai întâmplă ca primul gând al dimineţii să fie altul, mai apăsat sau mai tulbure, îl alung imediat”, a declarat Anca Țurcașiu într-un interviu exclusiv pentru Formula AS.