Cum s-a reinventat Anca Țurcașiu după divorț. Ce face acum: ”Trăiesc senzații uluitoare”

Anca Țurcașiu s-a reinventat după divorț. Artista face multă mișcare, se declară mulțumită și liniștită. Artista a divorțat în vara acestui an de soțul ei, medicul Cristian Georgescu.

Cum s-a reinventat Anca Țurcașiu după divorț

În vara acestui an, vestea că Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu divorțează șoca lumea mondenă. Ei păreau un cuplu fericit și echilibrat și parcă nimic nu prevestea un final al relației. Dar inevitabilul s-a produs, în cele din urmă.

”Am divortat! Am divortat de barbatul pe care l-am ales sa-mi fie sprijin! Suflet pereche! In bratele caruia am crezut ca voi imbatrani! Dar viata iti ofera lectii de invatat! Ne nastem sa primim lectii! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsa ca sunt iubita de Dumnezeu si de voi si astept de acum inainte liniste, echilibru, iubire, pace si armonie! Stiu ca cineva acolo sus ma iubeste si voi avea parte de tot binele Pamantului! Nu asteptati nimic de la mine! Nu voi raspunde nimanui!”, a scris Anca Turcasiu pe Facebook, la vremea respectivă.

Deși extrem de rezervată în ce privește declarațiile, artista face acum câteva mărturisiri pe Facebook, spunând că, în sfârșit, trăiește niște senzații uluitoare.

”Mi-am descoperit în vara asta un hobby nou: marșul. Mi-am amintit de miile de antrenamente de atletism destul de chinuitoare din copilărie, eu fiind cam împiedicată natural… Mărșăluind azi, trăiesc senzații uluitoare: liniște, entuziasm, motivația de a înainta măcar cu câteva sute de metri mai mult decât ieri”, a postat Anca Țurcașiu pe Facebook.

Tot Anca Țurcașiu, pasionată, de altfel, de stilul de viață sănătos, mai dă câteva sfaturi.

”E sănătos să-ți dai o pauză de respirație. Să mergi la mare. Să citești. Să stai cu tine. Să te uiți înăuntrul tău ca în ochii unui prieten vechi, deodată regăsit. Sunt aici”, a scris Anca Țurcașiu pe pagina sa personală de Facebook.

De ce a divorțat Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au divorțat în luna iulie a acestui an. Despre acest subiect a comentat doar Cristian Țânțăreanu, nașul lor de cununie.

„Foarte bine ca a divortat. Lasa ca e mult bine singur, nu e un capat de lume. Stiu ca in ultima perioada au avut divergente, nu se mai intelegeau deloc. Ultima data i-am vazut impreuna acum doua zile. Dar na… nu inseamna ca era roz situatia”, a declarat omul de afaceri.

Cu toate acestea, potrivit presei, cei doi au divorțat pentru ca medicul ar fi renunțat la carieră, iar tensiunile dintre ei ar fi pornit însă de la bani.