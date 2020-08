Cum s-a răzbunat Meghan Markle pe milionarul care a umilit-o

În momentul în care Meghan Markle s-a mutat în Statele Unite ale Americii, unul dintre cei mai puternici oameni din lume a avut o replică acidă. Aceasta n-a rămas datoare.

Cum s-a răzbunat Meghan Markle pe milionar

Este vorba de nimeni altul decât Donald Trump. Acesta le-a adresat un mesaj care dădea de înțeles că nu ar fi avut bani să își plătească tot ce reprezenta costuri de securitate. În luna martie, Harry și Meghan s-au mutat din Canada în Statele Unite, iar Trump a avut grijă să le transmită că autoritățile din America nu vor plăti niciun cent pentru securitatea acestora.

Reacția președintelui Donald Trump, a fost interpretată ca o ofensă publică, la adresa Ducesei și Ducelui de Sussex.

Replica lui Meghan Markle

Neuitând ieșirea liderului de la Casa Albă, Meghan Markle i-a dat acestuia o replică pe măsură la un summit online organizat de When We All Vote, organizație non-profit fondată de Michelle Obama.

Meghan a fost invitată specială la evenimentul care s-a axat pe încurajarea femeilor să voteze, dar și pe modul în care își pot exprima votul. Aceasta a vorbit în direct din casa cumpărată în Montecito cu 14,65 milioane de dolari, în care s-a mutat împreună cu Harry și fiul lor Archie.

„Când mă gândesc la vot și de ce acest lucru este atât de important pentru noi, l-aș formula astfel. Votăm pentru a-i onora pe cei care au venit înaintea noastră și pentru a-i proteja pe cei care vor veni după noi, pentru că despre asta este comunitatea și în mod specia despre asta sunt aceste alegeri.