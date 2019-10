Cum s-a îmbrăcat Viorica Dăncilă la lansarea oficială a candidaturii la prezidenţiale. Toată sala a aplaudat-o

Viorica Dăncilă și-a lansat, sâmbătă, candidatura la alegerile prezidențiale. La evenimentul organizat special pentru această ocazie, premierul demis al României s-a îmbrăcat cu un sacou negru și a purtat în piept o broșă specială despre care a spus că va fi folosită în campania electorală.

Viorica Dăncilă și-a lansat candidatura la alegerile prezidențiale

Președintele PSD a anunțat că va purta o broșă specială în campania electorală. La sosirea la evenimentul organizat cu ocazia lansării candidaturii la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă a purtat un sacou negru, pe care l-a accesorizat cu o broșă în formă de inimă.

„Este o broșă specială. Se numește inima românească. Sper ca fiecare să poarte această broșă în campanie și după pentru că atunci când mergem pe un drum trebuie să avem o inimă românească.

Intru în campania electorală cu gândul la fiecare român care trebuie să creadă în această țară și în viitorul lor. Cu dorința de a avea alături de mine cât mai mulți români, echipa PSD și fiecare care are speranță încredere că putem să mișcăm lucrurile în această țară. Am demonstrat acest lucru ca premier. Pot să uit în ochii fiecărui român. Nu am luat nicio măsură împotriva românilor și cred că pot demonstra aceeși determinare și aceeași luptă pentru România și pentru români și în calitatea de președinte”, a declarat Viorica Dăncilă.

În momentul în care a intrat în sală, toți cei prezenți au început să o aplaude. La fel ca în data de 24 august, când a fost organizat Congresul PSD, Viorica Dăncilă și-a făcut și de această dată intrarea pe melodia Eye of the Tiger, din filmul Rocky 3, cântată de Survivor.

În cadrul evenimentului, Viorica Dăncilă a declarat că în cazul în care Klaus Iohannis și PNL chiar nu au de gând să taie pensiile și salariile atunci să semneze pactul pentru bunăstare pe care l-a propus.