Cum s-a îmbrăcat Loredana Groza la Next Star. Toți au fost uluiți când au văzut-o

Loredana Groza a furat toate privirile în noua și mult așteptata ediție de la emisiunea „Next Star”. Cunoscuta cântăreață și-a uimit fanii cu o vestimentație mai mult decât potrivită pentru ocazia aceasta. Cum s-a îmbrăcat la show-ul de talente pentru copii?

Loredana Groza a surprins pe toată lumea cu apariția sa de la recenta și așteptata ediție a emisiunii „Next Star”. Show-ul a fost întrerupt luni bune din cauza pandemiei, dar iată că acum a revenit în atenția românilor!

Deja se anunță un nou sezon plin de surprize pentru telespectatori. Loredana Groza, Dorian Popa și Ștefan Bănică Jr. sunt cei care privesc nerăbdători copiii talentați care își încearcă norocul.

Singura prezență feminină de la masa juriului a furat toate privirile. Cunoscuta cântăreață a ales să își coafeze părul lejer, să îmbrace o rochie albă cu un decolteu generos care să nu o incomodeze la dans și să pășească plină de voie bună direct pe scenă. Chiar în această ediție Lore nu s-a putut abține și a făcut un show de zile mari alături de un taraf.

Majoritatea fanilor show-ului au fost extrem de triști de vestea că proiectul trebuie să fie amânat din cauza crizei sanitare. Emisiunea moderată de Dan Negru avusese doar o singură ediție difuzată din noul sezon. Amintim că aceasta a fost un real succes, judecând după audiențele pe care le-au atins la momentul acela. Restricțiile s-au relaxat, iar șefii postului au decis să reînceapă aventura.

”Am primit cu mare bucurie vestea că începem difuzarea celui de-al zecelea sezon Next Star, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1. Ca mai toate producţiile tv, şi proiectul nostru a avut de suferit în timpul pandemiei, am fost nevoiţi să întrerupem filmările, însă ne bucurăm să spunem că avem un sezon de 10. Nu mai este nevoie să vă spun că m-am lăsat şantajată emoţional, pentru că, până la urmă, cine poate rezista în faţa copiilor? Dar asta este frumuseţea acestui show, copiii sunt inventivi, iar generația născută în acest mileniu este incredibilă! Au o imaginație nebună! Abia aştept să le arătăm celor de acasă cum stăm în 2021 cu pepiniera românească de talente. E o ipostază inedită pentru mine, vă aștept cu mare drag la Next Star. Să vă pregătiți pentru ceva incredibil de frumos!”

Loredana Groza