Loredana Groza a reușit din nou să-și șocheze fanii! Deși este des criticată pentru aparițiile sale, se pare că artista nu ține cont de părerile celor din jur și știe să facă din fiecare moment al vieții sărbătoare.

Solista a profitat de măsurile de relaxare din acest weekend și a petrecut de zor alături de oamenii dragi ei. Ca deobicei, Loredana Groza a purtat o ținută extrem de sexy.

Loredana Groza seamănă din ce în ce mai mult cu Loredana Chivu

Jurata de la ‘X Factor’ a lăsat deoparte orice inhibiție și a îmbrăcat o pereche de pantaloni negri, mulați, la care a asortat o geacă de piele neagră, descheiată, din care se zăreau sânii voluptuoși.

Îmbrăcată așa, Loredana Groza semăna foarte mult cu Loredana Chivu, despre care știm că are o plăcere în a-și etala formele perfecte. În plus, artista și-a făcut și o schimbare de look și a optat pentru extensii.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de LOREDANA (@loredanagroza)

Ce spune Loredana Groza despre operațiile estetice