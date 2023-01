Cum s-a îmbrăcat Gică Hagi alături de prietenul Gabi Balint. Lumea nu l-a mai văzut așa

Sunt doi din componenții „Generației de Aur” ai fotbalului românesc. Amândoi au un palmares la care tinerii fotbaliști de azi pot doar să viseze. Unul este considerat „Regele” fotbalului românesc, iar celălalt ununl din cei mai buni mijlocași dreapta pe care i-a avut Naționala. Dar, cel mai important, au rămas buni prieteni, așa fiind și astăzi. Dovadă stă surpriza pe care Gigă Hagi i-a făcut-o lui Gabi Balint la împlinirea vârstei de 60 de ani, pe 3 ianuarie.

Gică Hagi alături de prietenul Gabi Balint, au împreună 154 de selecții la Naționala României de Aur. „Regele” este totuși campionul, cu 125 de selecții și 35 de goluri, deși debuta cu un an mai târziu decât prietenul său. Mijlocașul dreapta Gavril Balint debuta la Națională în 1982, acumulând 34 de selecții și doar 14 goluri, din postura de mijlocaș.

Amândoi, parte din acea „Generație de Aur”, care a ajuns în sferturile de finală la un Campionat Mondial, au rămas și astăzi prieteni buni, deși drumurile lor s-au despărțit la un moment dat și nu s-au mai văzut atât de des ca în anii în care activau la echipa de club, FC Steaua, sau la Națională.

Vezi și: Gigi Becali sau Dan Șucu? Topul Capital a dezvăluit numele celui mai bogat investitor din fotbalul românesc. Locul surpriză pe care îl ocupă Gică Hagi

La începutul de an, mai exact pe 3 ianuarie, fostul component al Naționalei, Gabi Balint, și-a serbat cea de-a șaizecea aniversare, alături de familie, prieteni și apropiați. Petrecerea a avut loc la Bistrița-Năsăud, locul unde de altfel s-a născut în urmă cu 60 de ani. Dar, mare a fost surpriza când fostul său coleg de echipă, „Regele” Gică Hagi a apărut la petrecerea dată în cinstea sa, în satul natal Crainimăț. De altfel, momentul inedit avea să fie surprins în imagini, care au devenit imediat virale pe rețelele de socializare.

Gică Hagi alături de prietenul Gabi Balint, apare în poză într-un costum național autentic din zona Bistrița-Năsăud, ciocnind un pahar cu bunul său prieten. De altfel, sărbătoritul avea să posteze poza cu pricina, în dreptul căreia acesta a scris „O surpriză inedită la 60 de ani, cum numai Gică poate sa-mi facă… Doi țărani, foști fotbalișt”, a scris Gabi Balint pe Facebook, alături de fotografia în care apare alături de Gheorghe Hagi.

Deși retras din fotbal ca jucător la 30 de ani, după o accidentare, fostul mijlocaș dreapta al Campioanei Europei din 1986, a activat ca antrenor din 1994, dar asta nu-l împiedică, spune Gabi Balint, să se viseze din nou pe teren:

„Mi se par foarte mulți ani. Încă mă simt tânăr în interior. Mă mai visez că trebuie să intru pe teren, că am meci. Spre exemplu, recent am visat că eram la echipa națională și că selecționer era domnul Emeric Ienei, dar nu am jucat pentru că nu m-au lăsat doctorii și el nu m-a băgat, dar eu i-an zis că sunt sănătos.

Sunt amintiri frumoase, dar de multe ori sunt coșmaruri, pentru că vreau să intru pe teren și fie nu-mi găsec ghetele sau nu-mi găsesc tricoul sau jucătorii sunt deja pe teren și eu nu am ajuns”, a povestit Gabi Balint într-un interviu pentru Steaua TV.