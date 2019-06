Cum s-a îmbogățit Olguța Vasilescu după nuntă. Cadouri de peste 300.000 de euro, dar și alte „bunuri” de zeci de mii

Senatorul Claudiu Manda și deputatul Lia Olguța Vasilescu s-au căsătorit la începutul acestui an și au făcut o nuntă ca în povești. Cei doi au primit un dar de nuntă în valoare de peste 300.000 de euro, dar și bunuri pentru casă de aproximativ 30.000 de euro.

Olguța Vasilescu și Claudiu Manda s-au îmbogățit după nuntă

Pe 12 iunie 2019, Claudiu Manda și-a depus noua declarație de avere, în care sunt menționați și banii pe care el și Olguța Vasilescu i-au primit ca dar de nuntă. Astfel, din document reiese că cei doi au primit 246.400 de euro, 334.000 lei şi 5.200 de dolari. Sumele transformate în euro dau o valoare totală de 320.000 de euro. În plus, au mai primit și bunuri pentru casă, probabil electrocasnice și alte daruri de acest fel, în valoare de 30.000 de euro.

„În mod sigur achităm împrumutul luat de soţ pentru a cumpăra casa (n.r. împrumutul este de 150.000 de euro). O să trecem în declaraţia de avere, o să scriem cu cât am rămas după ce am scăzut cheltuielile. Am vorbit cu cei de la ANAF şi le-am spus că noi vrem să plătim impozitul pe banii primiţi la nuntă. Au spus cei de la ANAF că darurile nu se impozitează”, spunea Lia Olguța Vasilescu la câteva zile după nuntă.